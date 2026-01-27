Хантавирус 2026: что это такое, симптомы у человека, лечение, как передается?

Расскажем, что такое хантавирус, какие заболевания он вызывает и как передается, что произошло на круизном лайнере, какие симптомы хантавируса у человека, есть ли хантавирус в России и как его диагностируют, а также есть ли вакцина и лечение.

В начале мая океанский лайнер оказался в центре международного медицинского инцидента, когда предполагаемая вспышка редкого хантавируса унесла жизни трех человек, вынудила изолировать судно и потребовала срочной координации ВОЗ для расследования причин заражения.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере - что произошло?

В конце апреля - начале мая на полярном экспедиционном судне MV Hondius, идущем под нидерландским флагом, была зафиксирована вспышка острого респираторного заболевания, предположительно вызванного хантавирусом. Судно вышло из аргентинского порта Ушуая 20 марта и следовало по маршруту через Антарктиду, Фолклендские острова, остров Святой Елены в столицу Кабо-Верде - Праю, куда прибыло 4 мая. На борту находятся около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран, в том числе один гражданин РФ (член экипажа).

Первым заболевшим стал 70-летний гражданин Нидерландов, у которого 11 апреля внезапно развились лихорадка, головная боль, абдоминальные боли и диарея. Он скончался на борту, тело было выгружено на острове Святой Елены 24 апреля для последующей репатриации. Его 69-летняя супруга тоже почувствовала недомогание и была эвакуирована в Йоханнесбург (ЮАР), где умерла в больнице от быстро прогрессировавшей дыхательной недостаточности. Уже 2 мая скончался гражданин Германии, причина смерти которого на момент 4 мая оставалась неустановленной.

Лабораторное подтверждение хантавирусной инфекции было получено у 69-летнего гражданина Великобритании, который 27 апреля был госпитализирован в Йоханнесбурге. Два члена экипажа (граждане Великобритании и Нидерландов) на 4 мая продолжали оставаться на борту с острыми респираторными симптомами и нуждались в срочной медицинской помощи. Таким образом, из шести пострадавших трое скончались, один переведен в реанимацию, а двое ожидают эвакуации.

Власти Кабо-Верде отказали судну в разрешении на швартовку в порту Прая, оставив судно на якорном рейде. На борт поднимались местные санитарные врачи для оценки состояния заболевших, однако решение об их высадке и госпитализации на берегу принято не было. Министр здравоохранения Кабо-Верде Мария да Луш Лима пояснила, что приоритетом является защита общественного здоровья страны.

Нидерландские власти согласились организовать совместную репатриацию двух симптомных членов экипажа на родину, однако эта операция требует дополнительных согласований с местными властями и зависит от ряда логистических и медицинских условий. ВОЗ взяла на себя координацию между государствами и оператором судна, включая содействие медицинской эвакуации.

Параллельно ВОЗ инициировала полное эпидемиологическое расследование: дополнительное лабораторное тестирование образцов, генетическое секвенирование вируса с целью определения его видовой принадлежности и выяснения возможного механизма передачи. Результаты секвенирования должны дать ответ на вопрос - идет ли речь о "классическом" заражении от грызунов, либо о передаче Andes virus от человека к человеку, что имело бы серьезные последствия для эпиднадзора.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ, задействовал автоматизированную систему оценки рисков "Периметр" и направил официальный запрос в компетентные органы Нидерландов через механизмы Международных медико-санитарных правил с просьбой предоставить результаты лабораторных исследований.

Европейское региональное бюро ВОЗ сегодня выпустило заявление, в котором подчеркнуло: риск для широкой общественности остается низким, необходимость в панических настроениях или ограничениях на поездки отсутствует.

Что такое хантавирус и какие заболевания он вызывает?

Хантавирусы (род Orthohantavirus) - это группа РНК-содержащих вирусов, природным резервуаром которых служат преимущественно дикие грызуны (мыши, крысы, полевки), а также некоторые насекомоядные и рукокрылые. Для человека патогенны два основных клинических синдрома: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), эндемичная для Евразии, и хантавирусный пульмональный синдром, распространенный в Северной и Южной Америке.

Возбудителями ГЛПС выступают вирусы Hantaan, Seoul, Dobrava-Belgrade, Saaremaa, Amur и Puumala; HPS вызывают Andes, Sin Nombre, Araraquara, Juquitiba и ряд других видов.

ГЛПС характеризуется острым поражением почек, геморрагическим синдромом и системным нарушением микроциркуляции. Летальность при ГЛПС варьирует от 1% до 15% в зависимости от штамма. Хантавирусный пульмональный синдром протекает тяжелее: быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность на фоне отека легких приводит к гибели примерно 35-40% заболевших.

Название "хантавирус" происходит от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970‑х годах был впервые выделен прототипный штамм. Долгое время хантавирусы считались исключительно азиатской проблемой, пока в 1993 году вспышка в США не привела к открытию легочной формы инфекции.

Как передается хантавирус?

Основной путь передачи - воздушно-пылевой. Вирус попадает в организм человека при вдыхании аэрозоля, образующегося из высохших мочи, слюны или фекалий инфицированных грызунов. Заражения часто происходят во время уборки дачных и хозяйственных помещений, где обитали грызуны, особенно при подметании или использовании пылесоса, способствующих распылению частиц в воздухе. Возможно также заражение при употреблении загрязненных выделениями грызунов продуктов, которые не прошли термическую обработку. Крайне редко регистрируется передача через укус инфицированного зверька.

Передача от человека к человеку в целом не характерна для большинства хантавирусов. Исключением является южноамериканский Andes virus, для которого описаны случаи прямого заражения между людьми, в том числе в медицинских учреждениях. Именно этот факт приобрел особое значение в контексте вспышки на лайнере MV Hondius, так как судно следовало из Аргентины - региона, эндемичного по Andes virus.

Какие симптомы хантавируса у человека?

Инкубационный период колеблется от 1 до 8 недель (чаще 2-3 недели), что нередко затрудняет своевременное выявление источника заражения.

Начальные проявления обеих форм сходны с тяжёлым течением гриппа или ОРВИ: резкий подъем температуры до 39-40°C, озноб, интенсивная головная боль, мышечные и суставные боли, общая слабость. При ГЛПС к ним быстро присоединяются боли в пояснице, уменьшение объема мочи (олигурия), геморрагическая сыпь на коже, покраснение лица, шеи и верхней части груди, а также кровоизлияния в склеры глаз. В тяжелых случаях развивается острая почечная недостаточность и токсико-инфекционный шок.

При хантавирусном пульмональном синдроме спустя 4-10 дней после первых симптомов появляются сухой кашель, одышка, чувство стеснения в груди, быстро прогрессирующее накопление жидкости в легких и падение артериального давления, что может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Есть ли хантавирус в России?

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется от 150 до 200 тысяч случаев хантавирусной инфекции. Наибольшая заболеваемость фиксируется в Китае (до 50 тысяч случаев в год), Российской Федерации (около 6 тысяч) и Южной Корее (1-2 тысяч). В США с 1993 по 2023 год подтверждено суммарно 890 случаев, преимущественно в штатах Нью-Мексико, Аризона и Колорадо.

Россия является эндемичной территорией по ГЛПС: 98 % всех случаев регистрируется в европейской части страны. Крупнейшие природные очаги расположены в Среднем Урале, Предуралье, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, а также в Хабаровском крае. Заболеваемость носит отчетливый сезонный характер с подъёмом весной, летом и осенью, что связано с миграцией грызунов к человеческому жилью в поисках корма. Так, в Саратовской области в марте 2026 года сообщалось о семи подтвержденных случаях ГЛПС, а снежная зима 2025-2026 годов была охарактеризована как благоприятная для размножения популяций грызунов-носителей.

Как диагностируют хантавирус?

Лабораторное подтверждение инфекции базируется на серологических и молекулярно-генетических методах. Основным скрининговым методом является иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA), позволяющий выявить антитела класса IgM уже на первой неделе заболевания, а также IgG - для ретроспективного подтверждения или оценки иммунного статуса. Тест-системы, основанные на ИФА, доступны в РФ; по заявлению Роспотребнадзора, необходимые наборы реагентов имеются в наличии, и лабораторная база позволяет проводить анализ крови на хантавирус без задержек.

Для прямого обнаружения РНК вируса применяется полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), обладающая высокой чувствительностью и позволяющая идентифицировать конкретный генотип возбудителя. Выделение вируса в культуре клеток технически сложно и требует наличия лаборатории уровня биобезопасности BSL-3, поэтому в рутинной практике используется редко.

Лечение хантавируса - как защититься?

Специфической противовирусной терапии хантавирусных инфекций на сегодняшний день не разработано. Лечение носит исключительно поддерживающий (симптоматический и патогенетический) характер: регидратация, коррекция электролитных нарушений, искусственная вентиляция легких при дыхательной недостаточности, гемодиализ при острой почечной недостаточности.

В этом случае ключевое значение приобретает профилактика. Основные принципы сводятся к минимизации контакта с грызунами и продуктами их жизнедеятельности.

При уборке дачных и хозяйственных помещений, где могли обитать мыши или крысы, следует:

использовать защитные перчатки и респиратор (предпочтительно класса N95 или FFP2);

проводить только влажную уборку с применением хлорсодержащих дезинфицирующих средств;

ни в коем случае не подметать и не пылесосить экскременты грызунов, чтобы не допустить аэрозолизации вируссодержащих частиц;

проветривать помещение перед началом работ.

Продукты питания следует хранить в закрытых емкостях, недоступных для грызунов. На садовых участках и прилегающих территориях рекомендуется проводить систематическую дератизацию и своевременно заделывать щели в строениях. После проведения работ в потенциально зараженных местах при появлении лихорадки или респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Есть ли вакцина от хантавируса?

Вакцина против хантавируса также отсутствует. В ряде стран (Китай, Южная Корея) ранее применялись инактивированные вакцины на основе вируса Hantaan, однако их эффективность оставалась низкой, а длительность защиты - короткой. В 2026 году опубликованы обнадеживающие результаты доклинических исследований: ДНК- и мРНК-вакцины на основе стабилизированного гликопротеина вируса Hantaan вызывали мощный нейтрализующий ответ у лабораторных мышей, а комбинированная схема "инактивированная вакцина + мРНК-бустер" значительно усиливала защиту. В Канаде и США ведутся разработки интраназальных мРНК- и белковых субъединичных вакцин против вирусов Нового Света. Тем не менее до завершения клинических испытаний и регистрации препаратов остается неопределенный срок.