ВОЗ подтвердила, что новый вирус, вспышка которого случилась на борту нидерландского круизного лайнера ”Хондиус”, это хантавирус Андес, который передается от человека к человеку. Как появился хантавирус, что за болезни он вызывает, в каких странах зафиксирована инфекция и как его избежать?

Трое из тех, кто был на борту лайнера, умерли, у одного пассажира диагностирован хантавирус, еще пятеро на контроле у врачей с подозрением на инфекцию. Одна из тех, кто в данный момент проходит лечение и тестирование на хантавирус - стюардесса, контактировавшая с женщиной-пассажиром лайнера, которая позднее умерла.

Что за болезни вызывает хантавирус?

Сам по себе хантавирус - это не болезнь, а инфекционный агент, который способен вызывать болезни, попадая в организм человека. Переносчиками почти всех хантавирусов являются грызуны - мыши, крысы, хомяки. Единственный вид хантавируса, который передается от человека к человеку, это Андес. Есть две опасные болезни, которые вызывают хантавирусы:

гемморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), ее называют мышиной лихорадкой. Эта хантавирусная инфекция передается от грызунов при контакте с их пометом, мочой и слюной, а также при вдыхании вируса в очаге распространения. Мышиная лихорадка или ГЛПС может привести к почечной недостаточности, а смертность от этого заболевания составляет 12%;

хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС) - это инфекция, которая зафиксирована на круизном лайнере. Как и мышиная лихорадка, ХПС может передаваться от грызунов, но штамм, выявленный на судне, также передается от человека к человеку.

Где сейчас вспышка хантавируса?

ВОЗ не называет определенную дату начала вспышки хантавируса, определяя временной промежуток ее начала 6-28 апреля. Сложности также есть и с тем, где именно она началась и какие страны затронула, поскольку круизный лайнер ”Хондиус”, трое пассажиров которого скончались, вышел из аргентинского порта Ушуайя 1 апреля 2026 и с тех пор останавливался:

на Антарктиде

на острове Южная Георгия и островах архипелага Тристан-да-Кунья (Великобритания);

у архипелага Кабо-Вербе.

Считается, что вспышка ограничена круизным лайнером, однако есть нюансы, и карта заболеваемости выглядит следующим образом:

за 10 дней до того, как ВОЗ официально объявило о вспышке на корабле (2 мая), на британский остров Святой Елены сошло 29 пассажиров из 12 стран, состояние, перемещение и контакты которых в настоящее время отслеживают органы здравоохранения Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Сингапура, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании, США, Новой Зеландии, а также Сент-Китса и Невиса;

второй пассажир, женщина, умерла не на судне, как первый пассажир, а в Йоханнесбурге - после перелета с острова Святой Елены;

третий заболевший пассажир был эвакуирован в Южную Африку, где сейчас находится в палате интенсивной терапии;

еще три человека, включая врача лайнера, были эвакуированы с корабля в Кабо-Верде и отправлены в европейские больницы (страны не указаны);

круизный лайнер, которому не было разрешено пришвартоваться в Кабо-Верде, отправляется к Канарским островам. На борту 147 человек - пассажиров и членов экипажа - из 28 стран, включая Филиппины, США, Великобританию, Канаду, Францию, Турцию, Австралию, Бельгию, Украину, Индию, Грецию, Японию, а также Россию.

Как передается хантавирус?

Хантавирус 2026 или Андес передается от человека к человеку воздушно-капельным, а также контактно-бытовым путем, то есть через руки, предметы и непосредственный контакт с инфицированным. Контакт с вирусом может быть как прямой (слюна, моча, кровь, фекалии), так и косвенный через предметы/объекты, на которые попал вирус.

Какой у хантавируса инкубационный период?

Инкубационный период, то есть время от заражения до проявления симптомов, у хантавируса Андес составляет в среднем 2-4 недели. Однако симптомы могут проявиться как на первой неделе, так и через два месяца после заражения.

Какие симптомы у хантавируса 2026?

ХПС, который может развиться при заражении хантавирусом Андес, характеризуется следующими симптомами:

головной болью;

головокружением;

ознобом;

лихорадкой с высокой температурой;

мышечной болью;

желудочно-кишечными проблемами - тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе;

внезапной дыхательной недостаточностью;

гипотонией - резким снижением давления.

ВАЖНО: при возникновении перечисленных симптомом и подозрении на хантавирус следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью!

Как определяют хантавирус?

ХПС, вызываемый хантавирусом, похож на многие другие заболевания, поэтому, чтобы их выявить, делают анализ крови - иммуноферментный анализ (ИФА), который в острую фазу показывает наличие антител к хантавирусам. Также необходимы консультация кардиолога, пульмонолога и врача-инфекциониста.

Чем опасен хантавирус?

Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере в 2026 году, опасен тяжелым течением и высокой летальностью. Смертность в при ХПС составляет от 25 до 60% и без надлежащего лечения наступает в течение 24-48 часов после проявления сердечных и легочных симптомов.

Как лечат хантавирус Андес?

Специфического лечения при хантавирусном пульмональном синдроме нет. При подозрении на инфекцию человек нуждается в немедленной госпитализации, поскольку именно своевременная интенсивная медпомощь играет решающее значение при спасении пациента. В больнице заболевшему оказывается следующая помощь:

коррекция сердечной функции;

введение жидкостей;

обеспечение оксигенации (насыщение кислородом)

интубация и искусственная вентиляция легких при необходимости;

введение антибиотиков широкого спектра;

снижение болевых ощущений.

Что касается прогнозов при хантавирусе, 80% пациентов выживают, благодаря насыщению крови кислородом с помощью ЭМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) даже при резком падении кровяного давления - коллапсе.

Сколько длится хантавирус?

ХПС - сложное и длительное заболевание: полное выздоровление длится несколько месяцев, а проблемы с дыханием могут сохраняться до двух лет. На сегодняшний день вакцины от хантавируса нет.

Хантавирус в России

В настоящий момент в России не зафиксировано ни одного случая заболевания хантавирусом Андес, а ВОЗ оценивает возможность эпидемии или пандемии как низкую. Роспотребнадзор, в свою очередь, держит на контроле ситуацию на лайнере.

Как избежать заражения хантавирусом Андес?

Единственное, что снижает, но не исключает полностью вероятность заражения хантавирусом Андес, это соблюдение гигиены:

своевременное и тщательное мытье рук;

ношение маски;

ограничение контакта с заболевшими;

самоизоляция при появлении симптомов.

Из-за чего началась вспышка хантавируса 2026?

Как на лайнере ”Хондиус” появился хантавирус на данный момент неизвестно. По одной из версии, на судне могли находиться инфицированные грузины. Согласно второй версии, первые заболевшие и погибшие, супружеская пара из Нидерландов, прежде чем отправиться в круиз, побывали в Аргентине, Чили и Уругвае, где наблюдали за птицами на территориях, где также обитают грызуны, переносящий андский штамм хантавируса.