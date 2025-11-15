Вестник Кавказа

Иран и Россия укрепляют связи в рамках ШОС – Мохаммад Реза Ареф

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Москва значительно укрепили свой потенциал как международные союзники в рамках ШОС и ЕАЭС, заявил первый вице-президент Ирана в Москве.

Иран и Российская Федерация значительно укрепляют свои связи в условиях работы ШОС и ЕАС, такое заявление сделал первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече глав кабминов стран ШОС в Москве.

"ШОС и Евразийский экономический союз считаются международными союзами, которые имеют большой потенциал"

– Мохаммад Реза Ареф

Напомним, что 17-18 ноября в Москве проходит заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством российского премьера Михаила Мишустина.

 

