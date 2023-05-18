Российские вузы могут вернуться к системе распределения

Опубликовано: 7:53, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне все же склоняются к тому, что в российские вузы следует вернуть советскую систему распределения выпускников, тогда как сами студенты считают, что это нарушает их свободу выбора, показал опрос сервиса Superjob.

Более половины, около 56% россиян, выступают за возврат к системе распределения выпускников вузов по месту работы, - показывают результаты опроса сервиса Superjob.

Однако у самих студентов иное мнении: почти половина из них (46%) заявила, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.

"56% россиян - за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом", - говорится в исследовании, передает ТАСС.

Двумя годами ранее обязательное распределение выпускников поддерживали 63% россиян, традиционно чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов выступают респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).

А вот среди самих студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10, отмечается в исследовании.