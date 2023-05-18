Российские вузы могут вернуться к системе распределения

Более половины, около 56% россиян, выступают за возврат к системе распределения выпускников вузов по месту работы, - показывают результаты опроса сервиса Superjob.
Однако у самих студентов иное мнении: почти половина из них (46%) заявила, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.
"56% россиян - за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом", - говорится в исследовании, передает ТАСС.
Двумя годами ранее обязательное распределение выпускников поддерживали 63% россиян, традиционно чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов выступают респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).
А вот среди самих студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10, отмечается в исследовании.