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Россияне выступают за перенос длинных каникул с Нового года на май

Россияне выступают за перенос длинных каникул с Нового года на май
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новогодние каникулы можно было бы заменить на майские, считает большинство россиян. Плюсы длинных выходных в мае - хорошая погода и возможность для выезда на дачу.

Опрос показал, что 55% россиян считают хорошей идеей перенести длинные выходные с новогодних праздников на майские.

Такой перенос «скорее положительно» восприняли бы 55% респондентов, сообщает фонд «Общественное мнение».

Длинные каникулы в мае граждане предпочли бы из-за возможности поехать на дачу и заняться огородом - 16%, из-за хорошей погоды, позволяющей отдыхать на природе - 16%.

"Скорее отрицательно к этому предложению относятся 23%, так как их «устраивает то, как сейчас, привыкли к этому» (6%), «лучше, когда зимой больше выходных, в это время года людям нужен отдых» (6%)"

– данные опроса

В опросе приняли участие 1,5 тыс россиян. Опрос был проведен поквартирно с 21 по 23 апреля.

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