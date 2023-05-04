Россияне выступают за перенос длинных каникул с Нового года на май

Новогодние каникулы можно было бы заменить на майские, считает большинство россиян. Плюсы длинных выходных в мае - хорошая погода и возможность для выезда на дачу.
Опрос показал, что 55% россиян считают хорошей идеей перенести длинные выходные с новогодних праздников на майские.
Такой перенос «скорее положительно» восприняли бы 55% респондентов, сообщает фонд «Общественное мнение».
Длинные каникулы в мае граждане предпочли бы из-за возможности поехать на дачу и заняться огородом - 16%, из-за хорошей погоды, позволяющей отдыхать на природе - 16%.
"Скорее отрицательно к этому предложению относятся 23%, так как их «устраивает то, как сейчас, привыкли к этому» (6%), «лучше, когда зимой больше выходных, в это время года людям нужен отдых» (6%)"
– данные опроса
В опросе приняли участие 1,5 тыс россиян. Опрос был проведен поквартирно с 21 по 23 апреля.