Вторые майские в Москве могут оказаться холоднее первых

Опубликовано: 10:42, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве в ближайшую неделю потепления не намечается. Апрельская погода продолжится: днем будет плюс 8-10, по ночам в выходные небольшой минус.

В столичном регионе всю неделю вплоть до 10 мая будет стоять холодная, апрельская погода, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самыми теплыми на ближайшую декаду днями станут вторник и среда, затем придет похолодание. Следующие длинные выходные принесут ночные заморозки и не по сезону холодные и пасмурные дни - максимальная температура днем 8-10 градусов.

Аналогичная неуютная и пасмурная погода, вероятнее всего, будет стоять в столице на 9 мая, сообщил Вильфанд.

"До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. Вероятно, что к середине месяца лишь тепло придет, но это пока вероятностный прогноз",

– констатировал специалист.