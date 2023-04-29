Москву ждет вторая волна майских заморозков

Опубликовано: 14:52, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заморозки случатся в Москве не только в эти выходные, но и на следующей неделе, предупреждают синоптики. По ночам воздух будет остывать до минус 2-3 градусов.

Сегодня в Москве ожидается заморозок, подморозит до минус 2 градусов. В течение рабочей недели также прогнозируются минусовые температуры в ночные часы.

"По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0-плюс 2 градусов, в столичном регионе и в соседних областях до минус 2 градусов, а на севере и востоке Центрального округа и до минус 3 градусов",

– информирует центр погоды "Фобос" в субботу.

После этого пара ночей в столичном регионе будет чуть более теплой, однако на следующей неделе придет вторая волна заморозков. По данным синоптиков, морозными будут ночи с 1 на 2 мая и с 4 на 5 мая.

До минус трех по ночам будет не только в Подмосковье, но и в соседних областях.