Майские праздники в Москве будут холодными

В Москве к концу подходит период почти летнего тепла, на 1 мая в российской столице будет пасмурно и прохладно, рассказали синоптики.
Похолодание накроет столичный регион в конце текущей недели, днем температура будет составлять около плюс 15, по ночам - вдвое холоднее.
В последние выходные апреля, в ночь с субботы на воскресенье, температура обвалится до нуля. Первая ночь мая будет теплее - 3-8 градусов выше нуля. В праздник в Москве будет плюс 12-17, вероятны небольшие дожди, поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аналогичная погода обещается и на 2 мая.
О начале дождливого периода предупреждает глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В Москве и Подмосковье начинаются дожди, причем на востоке области в среду местами может выпасть до трети месячной нормы, на западе области – до одного-двух миллиметров осадков",
– заявил он в интервью радио Sputnik.
Ждать летнего тепла не следует и на 9 мая, в столице будет около плюс 10.
Отметим, что центральное отопление в домах будет отключено к 1 мая как в Москве, так и в области.