Майские праздники в Москве будут холодными

Опубликовано: 8:22, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики составили прогноз погоды на начало майских праздников. В Москве Первомай будет прохладным и дождливым.

В Москве к концу подходит период почти летнего тепла, на 1 мая в российской столице будет пасмурно и прохладно, рассказали синоптики.

Похолодание накроет столичный регион в конце текущей недели, днем температура будет составлять около плюс 15, по ночам - вдвое холоднее.

В последние выходные апреля, в ночь с субботы на воскресенье, температура обвалится до нуля. Первая ночь мая будет теплее - 3-8 градусов выше нуля. В праздник в Москве будет плюс 12-17, вероятны небольшие дожди, поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аналогичная погода обещается и на 2 мая.

О начале дождливого периода предупреждает глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В Москве и Подмосковье начинаются дожди, причем на востоке области в среду местами может выпасть до трети месячной нормы, на западе области – до одного-двух миллиметров осадков",

– заявил он в интервью радио Sputnik.

Ждать летнего тепла не следует и на 9 мая, в столице будет около плюс 10.

Отметим, что центральное отопление в домах будет отключено к 1 мая как в Москве, так и в области.