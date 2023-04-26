Опубликовано: 6:47, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Днем в среду в Москве будет 15-17 градусов выше нуля. Синоптики также прогнозируют дожди и северо-западный ветер. К пятнице в столице станет еще прохладнее.

Период аномально теплой погоды завершается в столичном регионе. Сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 15-17.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области - от плюс 14 до плюс 19 градусов»,

– сообщает Гидрометцентр России.

Погода в Москве и Подмосковье меняется в сторону похолодания, также меняется направление ветра, если накануне он был юго-восточным, то 26 апреля - северо-западный, западный. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/c. Кроме того, в столице опускается атмосферное давление, в среду оно не превысит 740 мм ртутного столба.

По данным специалистов, к пятнице в регионе станет еще прохладнее, дневная температура составит лишь 13 градусов тепла.