Красная площадь будет закрыта с 27 апреля до 10 мая

Опубликовано: 12:36, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Красная площадь в Москве на этой неделе закроется в связи с предстоящими майскими праздниками. Вновь посетить ее можно будет после Дня Победы.

В Москве закрывается Красная площадь, с 27 апреля доступ на главную площадь России будет закрыт в связи с праздниками 1 мая и 9 мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения",

– информирует Федеральная служба охраны России.

Таким образом, Красная площадь будет закрыта в течение двух недель, начиная с ближайшего четверга.

Первомай в этом году приходится на понедельник, этот день будет выходным, День Победы приходится на вторник, запланирован праздничный парад.

Майские праздники в 2023 году не подразумевают длинных каникул, в честь 9 мая отдыхать россияне будут четыре дня, начиная с субботы. Первым рабочим днем после праздников станет среда, неделя будет короткой.