Президент Ирана предостерег от нападения на Али Хаменеи

Иранский президент Масуд Пезешкиан озвучил предостережение против возможной прямой атаки на верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

"Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана"

Иранский президент также назвал причину всех проблем, с которыми сталкивается иранский народ. По его словам, корень этих сложностей – в санкциях, которые ввели и вводят против ИРИ Америка и ее союзники.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой верховного лидера Ирана Али Хаменеи, призвав Тегеран сместить его.