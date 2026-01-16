Вестник Кавказа

Президент Ирана предостерег от нападения на Али Хаменеи

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Иранский президент Масуд Пезешкиан озвучил предостережение против возможной прямой атаки на верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Всякое нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет означать начало войны с Исламской Республикой, рассказал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан

"Нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана"

– Масуд Пезешкиан

Иранский президент также назвал причину всех проблем, с которыми сталкивается иранский народ. По его словам, корень этих сложностей – в санкциях, которые ввели и вводят против ИРИ Америка и ее союзники.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой верховного лидера Ирана Али Хаменеи, призвав Тегеран сместить его.

