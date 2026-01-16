Вестник Кавказа

Трамп призвал Иран к смене верховного лидера

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп вновь высказался против продолжения правления в Иране аятоллы Али Хаменеи и обвинил его во всех нынешних бедах Исламской Республики.

Президент США Дональд Трамп возвратился к критике властей Ирана, призвав сегодня Тегеран сменить верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Трамп высказал в адрес Хаменеи ряд обвинений после того, как Хаменеи раскритиковал Трампа за поддержку беспорядков в Иране.

Президент США использовал слова верховного лидера Ирана о гибели нескольких тысяч человек во время беспорядков как повод обвинить иранские власти в убийствах мирного населения и разрушении государственности Исламской Республики.

Трамп предложил руководству Ирана брать с него пример, как правильно управлять государством.

"Лидерство – это уважение, а не страх и смерть"

– Дональд Трамп

Также он несколько раз оскорбил верховного лидера Ирана и назвал Исламскую Республику "худшим местом в мире" из-за сохранения у власти Али Хаменеи.

