Израиль заключил крупнейший газовый контракт с Египтом

Нетаньяху объявил о заключении крупнейшего в истории газового контракта с Египтом. Сумма сделки составила почти $35 млрд.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о заключении крупнейшей в истории страны газовой сделки с Египтом. Сумма контракта на экспорт "голубого топлива" из еврейского государства составила 112 млрд шекелей ($34,6 млрд).

Нетаньяху отметил, что около половины египетской платы за газ направят в бюджет страны.

"Сегодня я одобрил крупнейшую газовую сделку в истории Израиля. Объем соглашения составляет 112 млрд шекелей. Из них 58 млрд ($17,9 млрд) пойдут напрямую в государственную казну"

– Биньямин Нетаньяху

По словам израильского политика, в рамках контракта будут привлечены крупные инвестиции в газовую инфраструктуру. В реализации соглашения участвуют американская компания Chevron, а также израильские представители израильского бизнеса.

Как отметил Нетаньяху, сделка укрепляет позиции еврейского государства как региональной энергетической державы.

Напомним, что летом азербайджанская компания SOCAR приобрела 10% газового месторождения Тамар на территории еврейского государства. Сумма сделки составила $1,25 млрд.

Перспективы сделки Израиля и Египта

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о рисках и выгодах газового контракта, подписанного между Тель-Авивом и Каиром после полугодовой паузы.

"Разумеется, у любого транспортно-логистического проекта, который строится на Ближнем Востоке, всегда есть риски. В регионе всегда найдется тот, кто захочет взорвать тот или иной маршрут грузоперевозок или трубопровод, чтобы заработать на этом денег. Но это риски в основном военного характера, к которым Израиль готов, а политические риски у нынешней сделки отсутствуют", - прежде всего сказал он.

"Дело в том, что экономика Египта чрезвычайно нуждается в энергоресурсах, стране нужны огромные количества газа. Даже если там поменяется власть, египетская экономика от этого не изменится, следовательно, Египет будет исполнять сделку с Израилем. Этот контракт продавливали не только египетские компании, заинтересованные в дешевых энергоресурсах, но и компании из США, так что от политических проблем экспорт израильского газа в Египет надежно защищен", - выразил уверенность Юрий Бочаров.

"Разумеется, сегодняшнее подписание сделки не означает, что газ пойдет египетским потребителям с завтрашнего дня. Между Израилем и Египтом есть всего один газопровод, его мощности недостаточно для выполнения контрактных обязательств, а значит, требуется построить второй газопровод для увеличения объемов прокачки газа. Чтобы Израиль физически мог прокачать в Египет законтрактованные объемы, нужны инвестиции в инфраструктуру и время на ее строительство", - обратил внимание политтехнолог.

Тем не менее, подписание контракта является крайне важным событием для израильско-египетских отношений. "Главное, что проекту дан старт и в нем экономически заинтересованы обе стороны. Кстати, Египет обезопасил себя от политических рисков: поскольку 40% крупнейшего месторождения газа в Израиле "Левиафан" принадлежит американской компании Noble Energy, в контракте прописано, что импортироваться будет не израильский, а американский газ", - отметил Юрии Бочаров.

"Таким образом, если арабская улица когда-нибудь придет к властям Египта с вопросом, а не покупают ли они газ у Израиля, те ответят, что нет, идет импорт американского газа с месторождения, которое разрабатываются США. Такой подход – это уже традиция. В том же варианте действует контракт на поставки газа в Иорданию. В Иордании на этом газе работает электростанция, а электричество идет в Сирию. То есть Сирия покупает у Иордании иорданское электричество, которое работает на американском газе, добытое на территории Израиля. Таков наш Ближний Восток", - подчеркнул эксперт.

Политтехнолог объяснил подписание контракта после полугодовой паузы необходимостью полностью вычеркнуть из этого сюжета политическую составляющую. "Сделка была приостановлена летом. Египет начал давить на то, что хочет увязать газовый контракт с палестинским вопросом – Филадельфийским коридором и открытием прохода в сектор Газа с египетской стороны. То есть Египет намеревался увязать политику с экономикой. Планировалась, что 26 декабря в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху будет встречаться не только с Дональдом Трампом, но и с Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Но Нетаньяху предпочел подписать контракт до этого, чтобы связка сделки с политикой исчезла. Потому это случилось сегодня", - заключил Юрий Бочаров.