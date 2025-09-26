Баку и Пекин углубляют финансовое сотрудничество

Китай и Азербайджан договорились о сотрудничестве в банковском и финансовом секторе, а также наметили план кооперации в вопросах финансового надзора.

Азербайджан и Китай провели переговоры по развитию финансового сектора партнерства в рамках встречи главы азербайджанского Центробанка Талеха Кызымова с Ли Юнцзэ, министром финансового регулирования Китая.

"Мы всесторонне обсудили тенденции развития в банковском и страховом секторах, концепцию риск-ориентированного надзора, совершенствование надзорных технологий, включая применение решений на основе искусственного интеллекта в надзорных процессах"

– Талех Казымов

Стороны подтвердили наличие значительного потенциала для развития сотрудничества между надзорными финансовыми ведомствами стран. Встречи председателя ЦБ Азербайджана с представителями китайской стороны ожидаются к проведению в рамках нынешней поездки Казымова в КНР. Обсуждения будут затрагивать гарантии и способы поддержания макроэкономической стабильности и перспективные векторы партнерства в области совместной работы финансовых регуляторов Азербайджана и Китая.