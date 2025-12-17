Над Венесуэлой снова сгущаются американские тучи

Дональд Трамп блокирует нефтяной экспорт Венесуэлы, но бьет при этом не только по Николасу Мадуро, но и по Китаю.

Венесуэла надеется на международную поддержку, чтобы остановить давление США. 17 декабря Каракас обратился к Совбезу ООН с просьбой провести экстренное заседание. В письме МИД Венесуэлы говорится, что "президент США безнаказанно и на глазах у всего мира нарушает наш национальный суверенитет", а также "территориальную целостность и политическую независимость страны". Венесуэла обвиняет США в нарушении международного права.

Причиной обеспокоенности латиноамериканской республики стало распоряжение президента США Дональда Трампа блокировать все подсанкционные танкеры, следующие из Венесуэлы и в Венесуэлу. Помимо этого, он объявил признал власти Венесуэлы террористической организацией.

"Я отдаю приказ о полной блокаде всех нефтяных танкеров, на которые распространяются санкции, следующих в Венесуэлу и из нее"

- Дональд Трамп

Блокада Венесуэлы и борьба с танкерами создает ситуацию, способную перейти в военную фазу. 10 декабря американские военные уже задержали один танкер у берегов Венесуэлы. По словам источников Bloomberg, такой шаг "означает серьезную эскалацию между двумя странами". В ответ на действия США президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал ВМС сопровождать танкеры. С 16 по 17 декабря уже несколько судов вышли в сопровождении военных кораблей.

Мадуро говорит, что его страна подвергается крупнейшему за 100 лет давлению и угрозе вторжения США, чья цель - захватить крупнейшие в мире запасы нефти. Со своей стороны, администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в нарушении санкций и недостаточно эффективной борьбе с контрабандой наркотиков. Пентагон приступил к реализации плана Трампа по Венесуэле, в Карибском бассейне уже находится авианосец Gerald R. Ford, атомная подлодка и свыше 16 тыс военных. С сентября ВМФ США потопили около 20 венесуэльских лодок.

Поведение администрации Трампа вызывает бурную реакцию в западных СМИ. Associated Press и Reuters отмечают наращивание военно-морских сил в регионе и указывают на неопределенность механизмов борьбы США с нелегальными танкерами. Непонятно, собирается ли Белый дом взаимодействовать с береговой охраной Венесуэлы, чтобы просить ее задерживать подсанкционные суда? Как в целом США будут идентифицировать корабли, нарушающие американский закон? Bloomberg и The Washington Post фокусируются на риске дальнейшего ухудшения экономики Венесуэлы и ограниченном влиянии на мировые рынки. Le Parisien обращают внимание на эскалацию в риторике и обвинения в адрес Мадуро.

Ужесточение давления на Каракас уже традиционно актуализирует тему реакции России и Китая. В 2018 году на фоне слухов о военном вторжении США Москва направила в Венесуэлу бомбардировщики Ту-160 ("Белые лебеди"). На этот раз Россия пока что ограничивается дипломатическими мерами. Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил действия Вашингтона, сказав, что планы по наземным операциям лишают надежды договориться "в рамках нынешнего расклада сил".

Что касается Китая, то он в случае краха Венесуэлы теряет больше всех из иностранных сил. Пекин - главный закупщик венесуэльской нефти. В беседе со своим венесуэльским коллегой галла МИД КНР Ван И заявил о неприятии Пекином силового давления на Каракас.

«Китай выступает против всех форм односторонних действий и политики запугивания, поддерживает все страны в защите их суверенитета и национального достоинства. Венесуэла имеет право самостоятельно развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами»

- Ван И

Информагентство Reuters при этом ехидно уточняет, что Китай поддержал Венесуэлу лишь на словах. Какую именно помощь Пекин может оказать, не уточняется. Более того, в беседе Ван И не упомянул США и не стал говорить об экономических и политических мерах поддержки.

Пока ситуация некритичная, Мадуро доволен тем, что получает от России и Китая. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто от имени Мадуро выразил благодарность России "за решительные заявления, осуждающие агрессивные действия Соединенных Штатов, угрожающие жизни нашего народа".

Чем кончится конфликт Трампа с Венесуэлой, прогнозировать сложно. С точки зрения своего имиджа президенту США не выгодно ввязываться в полноценную эскалацию, ведь он обещал стать "президентом-миротворцем" и нацелен на Нобелевскую премию мира. С другой стороны, в отсутствие дипломатических успехов и сложной внутриполитической ситуации внутри США нужно показывать результаты. Самый легкий способ - удары по ядерным объектам Ирана или захват венесуэльских танкеров. Если в случае Ирана между демократами и республиканцами есть раскол, то режим Мадуро не устраивает обе партии Конгресса.