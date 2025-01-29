Как раскол Африки изменит человечество и планету: причины, сроки и последствия

Согласно последним исследованиям ученых, Африканский континент буквально расползается по швам. Когда этот процесс завершится, на карте мира появятся новый океан и два новых континента. Расскажем, почему Африка раскалывается, когда это произойдет и как раскол Африки повлияет на планету и человечество.

О будущем расколе Африки известно давно, но сроки этого события изменились. Разлом Африки не просто радикально преобразит географию региона, но и повлияет на остальной мир. Эти перемены создадут для человечества как новые возможности, так и серьезные проблемы: от необходимости полностью пересматривать сельское хозяйство до перспектив освоения новой морской среды.

Почему Африка раскалывается?

В недавно опубликованном исследовании ученые объясняют, что раскол Африки вызван движением тектонических плит. По мере того как Сомалийская и Нубийская плиты медленно отдаляются друг от друга, земная кора над ними разрывается. Эпицентр находится в месте континента, буквально изрезанном мелкими разломами и долинами - Восточно-Африканском разломе. Именно здесь в будущем сформируется новый океан и, возможно, новый континент.

Сомалийская плита - Кения, Танзания, Сомали

Нубийская плита - остальная часть Африки

Земная кора под Восточно-Африканской рифтовой долиной довольно слаба и, следовательно, податлива. Здесь уже существует 56-км разлом на северо-востоке Эфиопии, известный как Афарская котловина, который образовался еще в 2005 году. Кора там недостаточно прочна, чтобы противостоять расхождению плит, поэтому прогнозируется, что в будущем она разорвется полностью. Когда это произойдет, образовавшийся провал заполнит вода, хлынувшая из соседних океанов.

Помимо формирования нового океана, перемещение водных масс окажет еще одно грандиозное воздействие. По мере того как вода будет отступать от современных побережий, заполняя глубокие впадины в глубине суши, на ее прежнем месте обнажится суша. Поэтому часть Сомалийской плиты окажется выше уровня воды. Образовавшийся массив суши может быть настолько большим, что его признают новым континентом. Но стоит помнить, что движение тектонических плит неизбежно вызывает крупные природные катастрофы, такие как землетрясения, цунами и извержения вулканов.

Когда Африка расколется?

Новые данные сократили ожидаемые сроки раскола Африки в 5-10 раз:

Старый прогноз: 10-50 млн лет;

Прогноз 2025 года: 1-5 млн лет.

Причины пересмотра:

Активное расширение трещины в Эфиопии (длиной 56 км), возникшей 20 лет назад, со скоростью 1.3-1.5 см/год;

Новые разломы в Кении (2018 год) и данные GPS-мониторинга, показавшие ускоренное расхождение Сомалийской и Нубийской тектонических плит;

Сейсмическая активность под континентом, указывающая на динамичные процессы в мантии Земли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как разлом Африки повлияет на планету?

География

Возникнет новый океан (затопление Восточно-Африканской рифтовой долины водами Индийского океана), сравнимый по глубине с Атлантическим;

Образуется Нубийский континент из территорий Сомали, Кении, Танзании и части Эфиопии.

Экология и климат

Изменение океанических течений - глобальные климатические сдвиги (например, ослабление Гольфстрима);

Засоление пресноводных источников (включая Великие Африканские озера) и разрушение прибрежных экосистем.

Социально-экономические эффекты

Страны без выхода к морю (Замбия, Уганда) получат береговые линии и доступ к морским ресурсам;

Риск затопления прибрежных поселений, массовая миграция и геополитические конфликты.

Когда Африка расколется надвое по границе Восточно-Африканской рифтовой долины, это повлечет за собой масштабные изменения в рельефе планеты. Нахлынувшие воды превратят Кению, Танзанию, Сомали и другие территории в острова. Эти воды, усыпанные новыми островами, будут настолько обширными, что акваторию признают шестым по счету крупнейшим океаном Земли. А новый океан означает и новые ресурсы. Страны, не имеющие выхода к морю получат доступ к морской флоре и фауне - источнику пищи, торговли, доходов и научных исследований.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако наводнение может стереть с лица земли близкие к побережью поселения. Это разрушит прибрежные экосистемы и пресноводные источники, которые окажутся насыщены солью. Страны, города и поселки, зависевшие от уничтоженных экосистем и ландшафтов, скорее всего, лишатся ресурсов, стратегически выгодного расположения и давно сложившейся инфраструктуры. Вероятно, это повлечет за собой вспышки борьбы за власть и массовую миграцию.

Появление еще одного океана изменит океанические течения планеты. Поскольку течения регулируют погоду и "питают" атмосферные системы, климатические модели претерпят изменения. Это заставит человечество адаптироваться к новым температурам и уровням осадков. Целые сельскохозяйственные культуры, виды транспорта, отрасли промышленности и другие краеугольные камни общества могут оказаться под угрозой.

Развитые страны будущего скорее всего адаптируются, найдя новые практичные методы ведения сельского хозяйства и управления климатическими технологиями. Однако государствам с ограниченными ресурсами и бедным сообществам может грозить катастрофа. Хуже всего будет жителям регионов, где власти не смогут адекватно реагировать на новые вызовы.

Почему раскол Африки важен?

Даже если бы последствия раскола затронули бы только африканский континент, это уже было бы событием планетарного масштаба. Ведь Африка - это второй по величине и численности населения континент мира на сегодняшний день. Более того, это самый быстрорастущий регион планеты, согласно данным ООН. Ожидается, что к 2054 году население только стран Африки к югу от Сахары увеличится на почти 80%, достигнув 2,2 млрд человек. Учёные считают, что к 2100 году эта цифра подскочит до 3,3 млрд. В период с 2024 по 2054 год население как минимум девяти крупных стран, включая Нигер и Анголу, по прогнозам, удвоится.

И все это произойдет задолго до ожидаемого раскола. А некоторые оценки предполагают, что реальное население Земли уже сейчас на пару миллиардов человек больше, чем считалось ранее. Но как человечеству подготовиться к кардинальным изменениям ландшафта планеты? Правда заключается в том, что планета меняется в огромных масштабах уже сейчас. Прибрежные города уходят под воду, оазисы превращаются в пустыни, а ресурсы истощаются. Несмотря на прогноз, что пока что у мира есть как минимум миллион лет на подготовку к этому глобальному разлому, времени может оказаться меньше.