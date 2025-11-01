Оптовые запасы икры резко сократились после новогодних праздников

Повышенный спрос на икру во время празднования Нового года вызвал снижение количества этой оптовой продукции, однако сильные скачки цен не наблюдаются.

Оптовые запасы икры в России почти закончились, сообщил Рыболовный союз.

Это объясняется повышенным спросом на этот продукт в период недавно завершившихся новогодних праздников.

"У крупнейшего в России трейдера красной икры не осталось предложений весовой икры, участники рынка анализируют сложившуюся ситуацию и формируют коммерческие предложения. Спрос на икру в предновогодний период был очень высокий и буквально "опустошил" оптовые запасы"

— Рыболовный союз

Тем не менее, сильных скачков цен по причине отсутствия товара не наблюдается, добавили в сообщении.

По словам экспертов, это обеспечили высокие показатели промысла за прошедший год: на Дальнем Востоке было добыто почти 336 тыс. т тихоокеанских лососей. Этот на 42,5% больше, чем годом ранее.