Оптовые запасы икры резко сократились после новогодних праздников

Оптовые запасы икры в России почти закончились, сообщил Рыболовный союз.
Это объясняется повышенным спросом на этот продукт в период недавно завершившихся новогодних праздников.
"У крупнейшего в России трейдера красной икры не осталось предложений весовой икры, участники рынка анализируют сложившуюся ситуацию и формируют коммерческие предложения. Спрос на икру в предновогодний период был очень высокий и буквально "опустошил" оптовые запасы"
— Рыболовный союз
Тем не менее, сильных скачков цен по причине отсутствия товара не наблюдается, добавили в сообщении.
По словам экспертов, это обеспечили высокие показатели промысла за прошедший год: на Дальнем Востоке было добыто почти 336 тыс. т тихоокеанских лососей. Этот на 42,5% больше, чем годом ранее.