Икра красная и белая: какая бывает, сколько стоит и чем полезна?

Продажи традиционного угощения на Новый год в России упали почти вполовину: красная икра теряет популярность среди россиян, уступая место более доступным видам этого продукта. Какой бывает икра, чем она полезна и сколько стоит в 2025 году - рассказываем в нашем материале.

Какой бывает красная икра

Несмотря на потерю популярности среди жителей России в 2025м году, красная икра - по-прежнему традиционный выбор тех, кто накрывает праздничный новогодний стол. Производят красную икру на Сахалине и Камчатке, где находится большинство предприятий по переработке рыбы. Иногда красную икру также называют лососевой, и относят к такой икре продукт, получаемый от следующих видов рыбы:

семги

форели

горбуши

кеты

кижуча

омуля

гольца.

Покупая красную икру, следует обратить внимание на то, из какой она рыбы, поскольку вкус у всех них отличается. Калорийность красной икры 200-250 ккал на 100 граммов, примерно такая же, как и у говядины. Самый популярный вид красной икры - икра горбуши. На втором месте - икра форели, следом за ней расположилась икра кеты. Дешевле всего в 2025 году икра форели: ее стоимость составляет от 5900 рублей за килограмм, икра из горбуши чуть дороже - от 6000 рублей за килограмм, а икра из кеты обойдется в 7200 рублей за килограмм.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Польза и вред красной икры

Красная икра богата витаминами и микроэлементами. В ней более 20% белка, а жир составляет около 9%. В красной икре содержатся витамины А, D, E, группы B, а также фолиевая кислота и жирные кислоты омега-3 и омега-6. Умеренное употребление красной икры улучшает состояние нервной системы и метаболизм, способствует кроветворению, здоровью костей и мышц.

Опасность красный икры кроется в ее солености. Традиционно красную икру солят, и чрезмерное употребление этого продукта может привести к повышению давления и проблемам с выводом жидкости из организма. Кроме того, красная икра может спровоцировать аллергию. В случае, если икра была произведена без соблюдения мер безопасности или хранилась ненадлежащим образом, её употребление может привести к пищевому отравлению.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое белая икра?

Белой икрой называют икру, которую получают от рыбы таких пород, как минтай, треска, сельдь, мойва, щука и других. Хотя такая икра считается белой, она, скорее, от нежно-розового до сливочно-желтого цвета. Белая икра мельче, чем красная: размер икринок составляет до 1,5 мм. Эта икра гораздо более доступна, чем красная:

стоимость икры щуки начинается от 900 рублей за килограмм;

икры минтая - от 400 рублей;

икры трески - от 600 рублей;

икра сельди - от 105 рублей;

икра мойвы - от 700 рублей.

Польза и вред белой икры

В белой икре содержится примерно столько же белка, как и в красной: 25-28 граммов, однако ее энергетическая ценность ниже и составляет около 110-130 ккал на 100 граммов. В белой икре есть аминокислоты, витамины А, B, Е и D, а также магний, калий, натрий, кальций и железо. Как и в красной икре, в белой представлены жирные кислоты омега-3 и омега-6. Микроэлементы и витамины в такой икре укрепляют иммунитет, способствуют нормализации давления и снижают уровень холестерина.

© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“

Что касается вреда белой икры, то, как и в случае с красной, при ее изготовлении используют соль, а также консерванты, чрезмерное употребление которых может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы. Аллергия на белую икру бывает реже, чем на красную.

Как правильно выбрать икру?

При выборе икры, вне зависимости от ее цвета и ценовой категории, в первую очередь, нужно обратить внимание на дату её производства: самая качественная икра хранится не более года. При этом стоит понимать, что чем больше срок годности у продукта, тем больше в нём консервантов - веществ, обеспечивающих его сохранность, но меняющих полезные свойства и вкус продукта.

Второй критерий - это герметичность тары. Лучше всего покупать икру в стекле или жестяной банке, при этом обращая внимания не вздулась ли крышка и нет ли на упаковке потёков. И в первом, и во втором случае от покупки такой икры стоит отказаться.

При покупке икры на развес, нужно оценить её цвет и запах: икра должна быть однородного цвета с едва уловимым рыбным запахом без излишней жидкости. Хранить икру, купленную на развес можно не более недели.