Квота на хадж-2026 увеличится в Ингушетии

В будущем году отправиться на хадж смогут больше жителей Ингушетии, чем в уходящем: квота увеличится примерно на сто человек.

Выросла квота на хадж для мусульман из Ингушетии в 2026 году, рассказал министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации региона Руслан Мизиев.

По его словам, власти республики начали подготовку к организации хаджа еще с сентября.

"И на сегодняшний день определена квота – 1,4 тыс мест будет от Республики Ингушетия, в прошлом году было 1,3 тыс мест"

– Руслан Мизиев

Он уточнил, что ответственные за хадж в Ингушетии дополнительно запросили у российской хадж-миссии еще 162 места, в связи с большим количеством желающих совершить паломничество.

Список паломников, которые совершат хадж в 2026 году, создадут до января, добавил Мизиев.

Министр также обратил внимание на вопрос транспорта: из Ингушетии не совершаются международные рейсы, поэтому власти хотят обратиться в Минтранс, чтобы решить эту проблему, пишет ТАСС.