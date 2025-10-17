На хадж в Мекку и Медину в 2026 году отправятся 25 тысяч россиян

Квота на хадж в святые места в Саудовской Аравии для российских мусульман в 2026 году составит 25 тысяч мест, стало известно сегодня. При этом саудовская сторона поблагодарила Россию за высокий уровень подготовки паломников.

Саудовская Аравия не стала менять численность российских паломников в следующем 2026 году на совершение хаджа в Мекку и Медину: оно, как и в нынешнем году, составит 25 тысяч мест, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов, принимавший участие в переговорах в Джидде.

"Между Королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией подписано двустороннее соглашение об организации паломничества российских мусульман в предстоящем 2026-м году, квота осталась на уровне прошлых лет – 25 тыс человек"

- муфтий Рушан Аббясов

Документ подписали уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Ильяс Умаханов и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бин Фаузан ар-Рабиа, передает РИА Новости.

Особенно приятно в ходе переговоров было услышать благодарность делегации России, высказанную арабским министром, за высокий уровень подготовки российских паломников: их выгодно отличает высокая дисциплина, а также наличие в каждой группе медицинских работников, готовых помочь не только соотечественникам, но и всем, кто совершает хадж, - подчеркнул муфтий Рушан Аббясов.

В 2026 году хадж в святые для верующих места – Мекку и Медину - пройдет в последней декаде мая, напомнил священнослужитель.