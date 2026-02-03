Золото в 2026 году: цена на сегодня, как определяется, где выше; прогноз

Начало 2026 года ознаменовалось чрезвычайной волатильностью на рынке золота. Как и почему менялась цена на золото, какова цена золота сегодня, как рассчитать стоимость золота, как определяется цена на золото в разных странах, в какой стране больше всего золота и каков прогноз золота на 2026 год?

Золото остается одним из ключевых активов мировой финансовой системы, совмещая функции защитного инструмента, объекта инвестиций и промышленного сырья.

Как менялась цена на золото?

Начало 2026 года стало периодом исторических рекордов и резких коррекций для золота. 29 января цена впервые превысила $5600 за тройскую унцию, достигнув пика в $5626,8 на фьючерсном рынке Чикагской товарной биржи. Однако этот рост сменился стремительным падением: в течение нескольких дней цена снизилась более чем на 20%, опустившись до уровня около $4400 за унцию. К первой неделе февраля котировки частично восстановились, стабилизировавшись вблизи отметки $5000.

За динамикой цены стоит комплекс факторов:

Действия центробанков - масштабное смягчение денежно-кредитной политики по всему миру в 2025 году (крупнейшее с 2009-го) сделало золото, не приносящее процентного дохода, более привлекательным;

Геополитическая напряженность - конфликты и торговая неопределенность подталкивают инвесторов и государства к переводу активов в материальный актив;

Ослабление доллара - снижение доверия к традиционным валютам-убежищам, включая доллар США, напрямую способствовало росту спроса на золото;

Стратегические закупки государств - центробанки продолжают наращивать резервы, покупая золото для диверсификации и снижения зависимости от долларовой системы. Ожидается, что в 2026 году их покупки составят порядка 800-1000 тонн.

Какова цена золота на сегодня?

По состоянию на вечер 9 февраля спотовая цена золота на мировых биржах выросла до $5018 за тройскую унцию, показывая уверенный рост, фьючерсная цена достигла $5042.

Спотовая цена - это текущая рыночная стоимость для немедленной поставки металла, а фьючерсная цена - это цена контракта на поставку золота в будущем (например, в апреле 2026 года). Обычно они близки, но могут отличаться из-за рыночных ожиданий.

Как рассчитать стоимость золота?

Стоимость золотого изделия или слитка определяется двумя ключевыми параметрами: весом и чистотой (пробой).

В международных финансах и торговле вес золота измеряется в тройских унциях. Одна тройская унция равна 31,1035 грамма. Именно в этих единицах устанавливается мировая спот-цена. Стандартный банковский слиток весом 400 тройских унций (около 12.44 кг) при цене в $5000 за унцию стоит $2 млн.

Чистота обозначается в каратах или метрической пробе и показывает долю чистого золота в сплаве:

24 карата - чистота 999 (99.9%), это чистейшая форма, используемая для инвестиционных слитков и монет;

22 карата - проба 916 (91.6%), распространена в высококачественных ювелирных изделиях, особенно на рынках Индии и Ближнего Востока;

18 карат - проба 750 (75.0%), мировой стандарт для ювелирных изделий высокого класса, представляет собой оптимальное сочетание благородного цвета, прочности и стоимости;

14 и 9 карат - пробы 585 (58.5%) и 375 (37.5%), отличаются высокой прочностью, распространены в массовых и повседневных ювелирных изделиях.

Цена ювелирного изделия складывается из стоимости содержащегося в нем золота по биржевой цене (нетто-вес × пробу) и значительной премии за дизайн, бренд и трудозатраты.

Как определяется цена на золото в разных странах?

Мировая цена (спот) формируется на основных биржах в Лондоне (LBMA), Нью-Йорке (COMEX) и Шанхае в долларах США за тройскую унцию. Локальная цена для инвестора или покупателя в любой стране является производной от этой величины и зависит от нескольких факторов:

Валютный курс - цена в национальной валюте (цена в долларах × курс доллара к валюте). Например, Банк России ежедневно устанавливает учетную цену в рублях, конвертируя лондонские котировки по текущему курсу;

Премия дилера - надбавка к стоимости металла, покрывающая расходы на чеканку, аффинаж, дистрибуцию и прибыль. Она варьируется для разных продуктов (монеты, слитки);

- надбавка к стоимости металла, покрывающая расходы на чеканку, аффинаж, дистрибуцию и прибыль. Она варьируется для разных продуктов (монеты, слитки); Налоги - ключевой фактор, влияющий на конечную стоимость. Например, в Индии на инвестиционное золото действует налог GST в 3%, в то время как в Великобритании, Швейцарии или ОАЭ подобные сборы отсутствуют. В Евросоюзе действует НДС на золотые изделия, но часто с льготным режимом для инвестиционных форм;

Спрос и предложение на внутреннем рынке - дефицит или повышенный спрос в конкретной стране (например, в сезон свадеб или праздников) могут создавать локальную премию к цене.

В какой стране больше всего золота?

Золотые резервы являются стратегическим запасом государства для обеспечения финансовой стабильности и суверенитета. По актуальным данным на начало 2026 года, топ-10 стран с крупнейшими официальными золотыми резервами составляют:

США - 8 133,5 тонн;

Германия 3 350,3 тонн;

Италия 2 451,9 тонн;

Франция 2 437 тонн;

Россия 2 326,5 тонн;

Китай 2 305,4 тонн;

Швейцария 1 039,9 тонн;

Индия 880,2 тонн;

Япония 846 тонн;

Нидерланды - 612,5 тонн.

Тренды и стратегии:

Лидерство США - историческое наследие Бреттон-Вудской системы;

Страны Еврозоны (Германия, Италия, Франция) традиционно хранят высокую долю резервов в золоте;

Китай и Россия проводят политику активного наращивания резервов в рамках дедолларизации;

Многие развивающиеся страны (Турция, Казахстан, Узбекистан) также последовательно увеличивают запасы.

Каков прогноз золота на 2026 год?

Экспертное сообщество сходится во мнении, что долгосрочный восходящий тренд для золота сохранится, однако рост, вероятно, будет более сдержанным и волатильным по сравнению с рекордным 2025 годом.

Консенсус-прогноз крупных инвестиционных банков указывает на целевые уровни к концу года в диапазоне $4800-$5055 за унцию. Некоторые аналитики допускают возможность достижения $6000-$6300 при сохранении всех позитивных факторов.

Ключевые поддерживающие факторы: продолжение закупок центробанками, геополитические риски, высокая инфляция и пересмотр глобальными инвесторами моделей своих портфелей в пользу материальных активов.

Риски для цен: возможная временная коррекция на 5-15% из-за фиксации прибыли, укрепления доллара или временного снижения напряженности.