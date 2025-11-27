Вышла ли Армения из ОДКБ?

Очередной саммит ОДКБ снова прошел без участия представители Армении. Ереван отказался от участия во вчерашней встрече в Бишкеке, а также от финансирования блока. Расскажем, почему формально участие Армении в работе организации заморожено с февраля 2024 года, однако вопрос о полноценном выходе страны из договора пока не стоит.

Как Армения дистанцируется от ОДКБ?

Армения «фактически вышла» из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер Национального собрания республики Ален Симонян в разговоре с армянскими журналистами во время саммита в Бишкеке. Чуть позже в сети появилось видео, на котором премьер Армении Никол Пашинян отправил мировому сообществу месседж по вопросу вероятного исключения республики из организации, сопроводив его музыкальной композицией In My Dreams («В моих мечтах») и сложив пальцами рук жест "сердечко".

Армения дистанцируется от структур безопасности, в которые входит Россия, но пока на нее продолжает распространяться действие положений ОДКБ. Подобное поведение не распространяется на членство Армении в Евразийском экономическом союзе, поскольку в ЕАЭС Ереван брал на себя конкретные торгово-экономические обязательства, нарушение которых не в его интересах. Демарш Армении в адрес ОДКБ, по идее, должен привести к тому, что Москва, в конечном счете, сама инициирует исключение «токсичного» участника из организации.

Почему Россия не инициирует исключение Армении из ОДКБ?

Крен Армении в сторону Запада, сопровождаемый заморозкой деятельности в структурах безопасности с участием России, очевиден. Но важно обратить внимание на реакцию и риторику Москвы в вопросе сотрудничества с Ереваном. Владимир Путин максимально дипломатично комментирует позицию Армении, не давая оценок неоднозначным маневрам Пашиняна и его команды. В Москве понимают, что позицию премьера не разделяет значительная часть консервативной армянской армии, которая настороженно относится к западным коллегам. Между тем, с приходом Пашиняна на премьерский пост армейских функционеров неоднократно уличали в коррупции, а поражение во Второй карабахской войне и вовсе похоронило имидж армянских вооруженных сил.

Поскольку кооперация между Москвой и Ереваном по линии ОДКБ осуществляется через армянскую армию, Россия не спешит разрывать контакты с многолетним партнером в вопросах безопасности. Российская армия получила колоссальный боевой опыт в зоне СВО, а также навыки применения разных видов вооружений и техники; появилась новая военная специальность дроновод, а также новый род войск – беспилотная авиация. Армянские военные надеются, что их российские коллеги поделятся этим опытом с партнерами по ОДКБ в ходе совместных учений. Кроме того, армянская армия в условиях нынешней политической нестабильности может стать оппозицией Пашиняну, однако воздерживается от участия в политических процессах в республике, в том числе, по причине рекомендаций по линии ОДКБ. Поэтому обрывать связи никто не торопится.

Почему Армения пока не выходит из ОДКБ?

Сейчас армянский премьер больше думает о собственном переизбрании и внесении изменений в Констанцию. Однако кроме политической логики, есть конкретный прагматизм, связанный с обороноспобностью Армении. Прежде всего, это арсенал армянской армии, на вооружении которой остается достаточное количество российской военной техники, обслуживание и ремонт которой требуют определенного уровня кооперации. Никакого перехода армянской армии на стандарты НАТО, как и вступления республики в альянс, в краткосрочной перспективе не ожидается. Во всяком случае, западные партнеры Пашиняна не говорят об этом, а сама заняться перевооружением своей армии Армения не в состоянии.