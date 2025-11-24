Страны ОДКБ уважают позицию Армении по участию в организации – Владимир Путин

Владимир Путин высказался об Армении в контексте ОДКБ. По словам российского президента, члены организации уважают решение Еревана об ограниченном участии в работе организации.
"Позиция Армении хорошо известна, она заключается в том, что, как нам говорят наши армянские коллеги, "мы поддерживаем все решения, которые принимаются ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации"
– Владимир Путин
По словам Путина, это выбор Еревана, с которым в ОДКБ согласны. Российский лидер также подчеркнул, что члены организации продолжают поддерживать контакты с армянской стороной. Москва поддерживает диалог с Ереваном в контексте новых решений в формате ОДКБ, отметил президент России.