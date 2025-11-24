Вестник Кавказа

Страны ОДКБ уважают позицию Армении по участию в организации – Владимир Путин

Страны ОДКБ уважают позицию Армении по участию в организации – Владимир Путин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин высказался об Армении в контексте ОДКБ. По словам российского президента, члены организации уважают решение Еревана об ограниченном участии в работе организации.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ уважительно относятся к позиции Армении по участию в работе организации. 

"Позиция Армении хорошо известна, она заключается в том, что, как нам говорят наши армянские коллеги, "мы поддерживаем все решения, которые принимаются ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации"

– Владимир Путин 

По словам Путина, это выбор Еревана, с которым в ОДКБ согласны. Российский лидер также подчеркнул, что члены организации продолжают поддерживать контакты с армянской стороной. Москва поддерживает диалог с Ереваном в контексте новых решений в формате ОДКБ, отметил президент России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.