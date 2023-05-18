Систему голосования на Евровидении могут изменить из-за Израиля

Организаторы "Евровидения" пообещали внести изменения в систему голосования. При этом директор конкурса заверил, что во время голосования на конкурсе в Базеле не было никакого мошенничества.

Европейский вещательный союз (EBU) намерен пересмотреть систему голосования на песенном конкурсе "Евровидение". Такое решение было принято после того, как на "Евровидении-2025" второе место, несмотря на низкие оценки жюри, заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль.

Как отмечается, стать второй она смогла благодаря большому количеству голосов, которые ей удалось получить в народном голосовании.

С просьбой расследовать возможные нарушения в ходе голосования и пересмотреть нынешнюю систему к Европейскому вещательному союзу обратились общественные вещатели трех стран – Бельгии, Испании и Финляндии. Они отмечают, что результат, показанный израильской певицей, не совсем точно отражает волю общественности.

Основная критика направлена именно на систему голосования, которая дает возможность одному человеку отдать до 20 голосов.

Комментируя итога конкурса, его директор Мартин Грин отверг все обвинения в мошенничестве. Он заверил, что результаты голосования проверил независимый аудитор, а также добавил, что само голосование проводилось с использованием системы многократной защиты.

"Это правило было введено, чтобы люди всех возрастов могли выразить поддержку своим фаворитам. Пока нет доказательств, что это непропорционально повлияло на результат. Однако мы учтем озвученные опасения и проведём проверку"

– Мартин Грин

По данным СМИ, ряд национальных вещателей допускает, что будет бойкотировать следующий конкурс, если нынешняя система голосования сохранится.