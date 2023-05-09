Азербайджан не допустил реваншистскую провокацию Армении на "Евровидении"

Как рассказали представители азербайджанской делегации на 69-м песенном конкурсе "Евровидение-2025" в Базеле, команда певца Parg из Армении планировала устроить из его выступления во втором полуфинале политическое шоу с прямолинейным реваншистским призывом к повторной оккупации территорий Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Parg с песней Survivor ("Выживший") намеревался выступить в костюме, похожем на боевую броню, на фоне двух подвижных металлических конструкций – одна в форме территории Республики Армения, а другая – в форме территорий Восточно-Зангезурского и Карабахского экономического районов Азербайджана, три десятилетия находившихся под контролем оккупационных войск Армении.
Во время исполнения конструкции должны были соединиться, что не просто намекало, а буквально провозглашало необходимость реванша Армении в войне с Азербайджаном за азербайджанские земли. При этом Parg собирался изобразить некую символическую победу его лирического героя.
Как пишет Спутник-Азербайджан, азербайджанская делегация немедленно обратилась к швейцарским организаторам "Евровидения-2025", объяснила им неприкрытую политическую, агрессивную и захватническую суть выступления Parg и добилась того, что антиазербайджанские элементы были устранены, а реваншистская провокация не состоялась.