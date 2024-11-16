Вестник Кавказа

"Детское евровидение-2025" пройдет в Тбилиси в декабре

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минкультуры Грузии назвало дату проведения "Детского евровидения-2025" в Тбилиси. Песенный конкурс состоится 13 декабря. Участник от самой страны еще неизвестен.

Конкурс песни "Детское Евровидение – 2025" состоится в Тбилиси 13 декабря, говорится в документации Минкультуры Грузии на сайте агентства госзакупок.

На первый этап организации события выделено €172,3 тыс. Средства направят приезд организационной группы Европейского вещательного союза и рекламную кампанию конкурса. Монтаж сцены, установка декораций начнутся примерно на месяц до начала конкурса, а делегации стран-участниц приедут в грузинскую столицу за 10 дней до финала мероприятия. Минкультуры Грузии ожидает, что в конкурсе примут участие "минимум 12 и максимум 20 стран".

Напомним, что Грузия получила право на проведение "Детского евровидения" после победы 11-летнего Андрии Путкарадзе в Мадриде в 2024 году. Кто будет представлять страну в 2025 году, еще неизвестно.

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