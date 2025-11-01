Поезд "Диоскурия" между Сочи и Абхазией перевез свыше 145 тыс человек

С 1 мая между Сириусом и Сухумом начал курсировать новый поезд, в рамках летнего расписание "Дискурией" воспользовались свыше 145 тыс пассажиров.
Пассажиропоток электропоезда "Диоскурия" за полгода составил 145 223 пассажира, поезд ходит между Сочи и курортами Абхазии.
В рамках летнего расписания поезд ходил с 1 мая по 1 ноября. В рамках зимнего, которое уже вступило в силу, "Диоскурия" продолжит курсировать дважды в день. Расписание поезда следующее:
- №930 Сухум – Имеретинский Курорт отправляется в 05:40 и прибывает в Сочи в 09:50,
- №929 выходит из Сочи в 20:55, прибытие в Сухум в 00:29.