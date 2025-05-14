Электропоезд "Диоскурия" из Сириуса в Сухум изменил расписание

Электропоезд "Диоскурия", курсирующий между сочинским "Сириусом" и столицей Абхазии, на время осенне-зимнего расписания изменит график движения: утром и вечером он будет прибывать на полчаса позже.

Железнодорожные службы Абхазской железной дороги (АЖД) в связи с переходом на осенне-зимнее расписание изменили график движения электропоезда "Диоскурия", курсирующего между Сириусом и Сухумом с 1 мая, сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги (АЖД).

Согласно новому расписанию, состав № 930 Сухум – Имеретинский Курорт отправляется из столицы Абхазии в 05:40 и прибывает на конечную станцию в 09:50. В обратный путь состав № 929 отправится из Сочи в 20:55 и прибудет в Сухум в 00:29, передает Sputnik Абхазия.

По пути состав делает остановки на станциях Веселое, Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута, Псырцха, Новый Афон, Сухум, напомнили в АЖД.

Ранее поезд № 929 выходил из Сочи в 20:25 и прибывал в Сухум в 23:59, в обратном направлении состав выходил в то же время – в 05:40, но приходил в Сочи на полчаса раньше – в 09:15.