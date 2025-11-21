Стивен Уиткофф отправится в Россию после успеха в Женеве - СМИ

Американская сторона решительно настроена на быстрое урегулирование украинского конфликта: после сегодняшних переговоров с Киевом в Женеве Стивен Уиткофф может сразу полететь в Москву.

Газета The Washington Post через работающих в Администрации президента США чиновников выяснила, что президентский спецпосланник Стивен Уиткофф вылетит в Москву, как только переговоры с делегацией Киева в Женеве закончатся позитивным с американской точки зрения итогом.

В настоящее время Стивен Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио находятся в Женеве, где они на встрече с переговорщиками из Украины будут продвигать план Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

По данным TWP, в зависимости от результативности женевской встречи план Трампа может быть или сразу представлен российскому руководству, или отправлен на краткосрочную доработку.

Цель Уиткоффа и Рубио сегодня – объяснить как киевским властям, так и представителям Евросоюза, что план Трампа не "пророссийский", а соответствующий объективным реалиям на земле. Они будут добиваться понимания, что при согласии Украины на исполнение плана Трампа в текущем или доработанном виде ответственность за промедления в урегулировании будет снята с Киева.

Напомним, что план Трампа предполагает признание российского суверенитета в Крыму и Донбассе в обмен на гарантии безопасности Украины от США и ЕС.