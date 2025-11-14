Президент Армении начал визит в Грузию

Армянского президента в ходе поездки в Грузию сопровождают глава Минэкономики и замглавы МИД РА. Ожидается, что в Тбилиси Ваагн Хачатрян пообщается со своим грузинским коллегой.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатрян прибыл в Грузию с официальным визитом. Об этом пишет армянская пресса.

В аэропорту Тбилиси президента РА встречали глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, руководитель аппарата президента Грузии Кетеван Квиникадзе и ряд других официальных лиц.

Вместе с Хачатряном в соседнюю республику Южного Кавказа прибыли глава Минэкономики Геворг Папоян, замглавы МИД Ваан Костанян, депутат парламента Ширак Торосян и другие.

Ожидается, что в ходе поездки Хачатрян проведет переговоры с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили. Запланирована также встреча делегаций в расширенном составе.