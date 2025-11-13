Бочоришвили и Мирзоян обсудили стратегическое партнерство и мир в регионе

Главы МИД Грузии и Армении провели переговоры в Тбилиси. Министры поговорили о стратегическом партнерстве, а также коснулись ситуации в регионе.

В Тбилиси 14 ноября состоялась встреча глав МИД Грузии и Армении Маки Бочоришвили и Арарата Мирзояна. Об этом сказано в сообщениях, опубликованных на страницах министерств обеих стран.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, Мака Бочоришвили подчеркнула, что Ереван и Тбилиси успешно взаимодействуют в различных форматах, и эта работа будет продолжаться на международной арене.

Она отметила, что армяно-грузинские отношения основаны на долгой истории взаимного уважения и крепкой дружбы народов, а стратегическое партнерство, установленное в прошлом году, стало логичным продолжением этих связей.

Министр также заявила о том, что двустороннее сотрудничество Грузии и Армении динамично развивается в различных сферах, включая торговлю, экономику, транспорт, туризм, культуру, образование и другие области.

Руководитель грузинского внешнеполитического ведомства поведала, что на встрече с армянским коллегой затрагивались направления взаимодействия, приоритеты и дальнейшие шаги, а также ситуация в регионе.

Кроме того, она в очередной раз прокомментировала мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное в августе в столице США.

"Это историческое соглашение действительно является шагом к установлению устойчивого мира на Южном Кавказе и открывает возможности для долгосрочного стабильного развития региона. Грузия всегда играла важную роль в развитии региона, в обеспечении его мирного и стабильного развития и продолжит вносить свой вклад в укрепление регионального сотрудничества"

– глава МИД Грузии

В этом контексте глава МИД отметила трехстороннюю встречу в Тбилиси представителей всех трех стран региона – Грузии, Армении и Азербайджана.

"Надеюсь, что это сотрудничество продолжится и принесет значительные результаты для всех трех стран и региона в целом"

– Мака Бочоришвили

В свою очередь, Мирзоян выразил благодарность главе МИД Грузии за углубление стратегического взаимодействия между республиками Южного Кавказа и продвижение этого процесса.

"Традиционная армяно-грузинская дружба дает нам большие возможности для налаживания связей, что может способствовать развитию наших отношений. Через стратегическое партнерство мы должны углублять взаимосвязанность. Сегодня мы обсудили этот подход с моей коллегой, и считаю, что достигнуто взаимопонимание, полезное для обеих сторон"

– Арарат Мирзоян

Он акцентировал внимание на том, что каждая страна Южного Кавказа, а также весь регион, должны быть связаны друг с другом и укреплять связи с другими регионами.