Вестник Кавказа

Мирзоян отправляется в Тбилиси

Арарат Мирзоян
© Фото: соцсети МИД Армении
Вечером 13 ноября глава армянского МИД начнет свой визит в Грузию. В рамках поездки он проведет ряд встреч с высокими официальными лицами соседней республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прибудет сегодня вечером с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщили 13 ноября в грузинском МИД.

В рамках поездки руководитель армянского внешнеполитического ведомства проведет встречу с местной коллегой Макой Бочоришвили.

Ожидается, что министры поговорят об отношениях стратегического партнерства и вопросах регионального сотрудничества. После переговоров Мирзоян и Бочоришвили сделают заявления для прессы.

В ходе поездки глава МИД Армении также пообщается с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
350 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.