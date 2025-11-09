Мирзоян отправляется в Тбилиси

Вечером 13 ноября глава армянского МИД начнет свой визит в Грузию. В рамках поездки он проведет ряд встреч с высокими официальными лицами соседней республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прибудет сегодня вечером с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщили 13 ноября в грузинском МИД.

В рамках поездки руководитель армянского внешнеполитического ведомства проведет встречу с местной коллегой Макой Бочоришвили.

Ожидается, что министры поговорят об отношениях стратегического партнерства и вопросах регионального сотрудничества. После переговоров Мирзоян и Бочоришвили сделают заявления для прессы.

В ходе поездки глава МИД Армении также пообщается с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.