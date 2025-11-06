В Анталье могут провести встречу Азербайджан и Армения

Анкара обсуждает с Баку и Ереваном возможность проведении встречи. Она может пройти в Анталье весной следующего года.

В Анталье может состояться встреча представителей Азербайджана и Армении. Об этом сообщил представитель Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что в настоящее время Турция обсуждает с обеими республиками Южного Кавказа возможность проведения этой встречи.

Чавушоглу добавил, что она может пройти в рамках V Анталийского дипломатического форума, который пройдет весной 2026 года.

Напомним, V Анталийский дипломатический форум стартует 17 апреля следующего года. Он будет идти в течение трех дней.