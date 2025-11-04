Россия будет отправлять новые партии грузов в Армению через Азербайджан

Груз зерна, поставленный из России в Армению через территорию Азербайджана, будет не единственным: стороны планируют новые перевозки.

Стороны планируют организовать отправку новых грузов из России и Казахстана в Армению транзитом через Азербайджан, рассказал начальник отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций компании "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев.

Соответствующее заявление он сделал во время отправления поезда с казахстанским зерном из Азербайджана в аАрмению.

Гаджиев уточнил, что грузы в Армению идут транзитом через Азербайджан.

"Вчера из России в Армению по маршруту Ялама-Баладжары-Гаджигабул-Беюк Кясик был отправлен груз в 15 вагонах общим весом 1048 тонн и 800 кг"

– Бахтияр Гаджиев

Представитель АЖД уточнил, что Россия направила в Армению по данному маршруту груз зерна.

Параллельно, по его словам, стартовала транспортировка грузов в Армению из Казахстана, также транзитом через Азербайджан. По его словам, поезд из 15 вагонов с тысячью тонн зерна прибыл из Казахстана на станцию Ялама, на данный момент он доехал до станции Баладжары, откуда направится по маршруту Гаджигабул-Беюк Кясик.