Дмитриев прибыл в США с визитом – СМИ

Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты, сообщает ряд СМИ. В Вашингтоне спецпредставитель российского президента может провести встречи с представителями администрации Дональда Трампа, в том числе с Уиткоффом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев совершает визит в США, где проведет официальные переговоры, передает в пятницу CNN, ссылаясь на источники.

"Главный экономический посланник России прибыл в Соединенные Штаты для "официальных" переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы "продолжить обсуждать отношения между США и Россией"

– CNN

По данным Axios, в Вашингтоне глава РФПИ может встретиться со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Переговоры могут состоятся в субботу 25 октября.