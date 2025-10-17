Кремль: Россия и США не отказываются от второго саммита Путина и Трампа

Несмотря на большое количество сплетен и пересудов, большая часть из которых в корне не соответствует действительности, ведется тщательная подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, но эффективность всегда требует основательной подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин и Трамп оба решили провести саммит, поскольку ситуация вокруг Украины требует вмешательства лидеров. Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время"

- Дмитрий Песков

﻿Также пресс-секретарь главы российского государства подтвердил, что условия России по урегулированию конфликта с Украиной не изменились: Россия это делала неоднократно, они весьма четко сформулированы президентом и всем хорошо известны.

Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено, отметил Песков.

Что мешает второй встрече Путина и Трампа?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах замедления подготовки второго саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, приведшего к предположениям, что личная встреча президентов России и США в Венгрии может быть отменена.

"Подготовка к саммиту в Венгрии застопорилась в основном потому, что американская сторона не может понять, какую компромиссную позицию занимает РФ. Согласно традициям дипломатии, у каждой из сторон есть две позиции – максимальная и компромиссная. В начале диалога стороны максимально поднимают планки своих требований, а потом в ходе обсуждений понижают их до взаимоприемлемого компромисса. На сегодняшний день американцы посчитали, что во время телефонного разговора Лаврова и Рубио была озвучена максимально поднятая ставка России – та сумма условий, которые нужны Москве. Теперь американцы хотят выяснить, какова вторая, более мягкая и компромиссная позиция РФ", - прежде всего сказал он.

"Дмитрий Песков дал понять, что подобного рода позиция есть, а озвученные Лавровым Рубио требования были максимально возможными, но не окончательными. Так Москва обозначает, что она готова к новым договоренностям и компромиссам, то есть Вашингтон не должен воспринимать слова Лаврова, сказанные Рубио, как не подлежащие обсуждению условия. Следовательно, организация встречи Путина и Трампа сдвигается с той точки, на которой она остановилась во время переговоров министров иностранных дел. Установка на скорейшее проведение саммита сохраняется в рамках известной позиции Трампа о "двух неделях". Разумеется, в данном случае разница в неделю в ту или другую сторону не играет никакой роли, но я могу сказать, что США постараются устроить встречу в течение месяца", - сообщил Владимир Васильев.

"Дело в американской символике. Если у России в ближайшее время нет каких-то дат, к которым было бы символично приурочить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, то у США такая дата есть – это День благодарения, очень важный праздник миролюбия и подведения итогов года, празднуемый 27 ноября. В этот день традиционно все собираются семьями в домашних условиях, а президент объявляет помилование двум индюшкам. Ко Дню благодарения Трампу очень хотелось бы получить какие-то мирные договоренности на бумаге. Нынешний президент США действительно живет американским календарем по многим позициям, и эта дата является для него опорной, так как Трамп придает большое значение символике. В последнее время он старается приурочить то или иное событие к знаменательным датам, и он будет считать успехом, если встретится с Путиным и чего-то добьется перед Днем благодарения, так что есть еще месяц на подготовку ко встрече", - подчеркнул американист.

Чего хочет Трамп?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН обратил внимание, что в отличие от саммита в Анкоридже, теперь Дональд Трамп будет стараться вывести переговоры с Владимиром Путиным на подписание того или иного совместного документа.

"Сейчас Дональду Трампу нужны конкретные результаты, нужна некая декларация. Период, когда Трампу требовалось просто встретиться и поговорить с Владимиром Путиным, прошел – это уже состоялось в Анкоридже 15 августа. В Анкоридже уже была и красная дорожка для президента России, и совместная пресс-конференция президентов перед закрытыми переговорами, и сам факт установления прямого личного диалога. В простом повторении саммита в Анкоридже Дональд Трамп не заинтересован – теперь ему интересны конкретные договоренности, положенные на бумагу. Не столь важно, будет ли это дорожная карта или просто декларация, но он ждет подписания документа с российской стороной, исключающего любые кривотолки. План-минимум – чтобы под документом стояли подписи министров иностранных дел, план-максимум – подписи президентов", - отметил Владимир Васильев.

"Документы доказывают эффективность работы Трампа. Поэтому он такое значение придает бумагам, подписанным в Шарм-эш-Шейхе и в израильском Кнессете – это именно то, что ему нужно. Российско-американский документ ему требуется, чтобы было что предъявить и в Брюсселе, и оппонентам в Вашингтоне, и в том числе на вероятном саммите с главой КНР Си Цзиньпином. Это должна быть бумага, которая трансформирует "дух Анкориджа" в какие-то конкретные, обязывающие договоренности с возможностью говорить о нарушении обязательств при изменении позиции той или иной стороной. На это и уйдет ближайший месяц, поскольку в таком документе и Москве, и Вашингтону нужно все хорошо продумать и выверить. Как Трамп предложил по Газе 20 пунктов урегулирования, нечто подобное он хотел бы увидеть и по результатам встречи с Путиным", - заключил американист.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как прошел его разговор с госсекретарем США Марко Рубио, а также назвал самое важное при подготовке встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Сроки встречи лидеров России и США пока не установлены, но главное не сроки и место встречи, а движение по существу ранее установленных задач, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.