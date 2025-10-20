Лавров назвал самый важный момент в подготовке саммита Россия-США

Контакты с Рубио будут продолжены, сроки встречи лидеров России и США не установлены – но главное не сроки и место встречи, а движение по существу ранее установленных задач, рассказал Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как прошел его разговор с госсекретарем США Марко Рубио, а также назвал самое важное при подготовке встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент США предложил провести в Будапеште"

– Сергей Лавров

Также министр сообщил, что условился продолжать телефонные контакты с американским коллегой, они необходимы для лучшего понимания, "где мы находимся и как двигаться в правильном направлении".

Пока сроки встречи лидеров двух государств не определены, однако, как подчеркнул глава МИД РФ, сроки – это не главное. В подготовке будущего саммита наиболее важное значение имеют не сроки и место, а движение по существу задач, намеченных на встрече на Аляске, поделился он.

"Понятно, что речь не о месте, хотя место тоже важное в данной ситуации. <…> Главное все-таки не место и не сроки, а то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым достигнуто широкое понимание в Анкоридже"

– Сергей Лавров

Разговор Лаврова и Рубио состоялся накануне в рамках подготовки новой встречи Путина и Трампа.