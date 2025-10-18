Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио сегодня вечером провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вечером провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио"

– МИД РФ

В министерстве рассказали, что в ходе беседы дипломаты провели плодотворное обсуждение конкретных шагов, которые могут быть предприняты для "реализации тех пониманий", которых удалось достичь в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом 16 сентября.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что подготовка к встрече глав МИД РФ и Госдепа США продолжается. Дипломат уточнил, что Москва и Вашингтон пока не определились по месту и времени переговоров.

Встреча Лаврова и Рубио, в свою очередь, станет одним из этапов подготовки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, как договорились главы государств в ходе упомянутого телефонного разговора, состоится в Будапеште.