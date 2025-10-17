Вестник Кавказа

Идея тоннеля между РФ и США стала вирусной – глава РФПИ

Идея тоннеля между РФ и США стала вирусной – глава РФПИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В интернете завирусилась идея о строительстве тоннеля, который соединит Российскую Федерацию и Соединенные Штаты, сообщил Дмитриев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев объявил, что идея о тоннеле Путина-Трампа стала вирусной.

Ранее глава РФПИ отметил наличие реальной возможности связать два континента тоннелем. Его можно было бы протянуть через Берингов пролив за восемь лет и $8 млрд.

"Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. (Президент США Дональд) Трамп назвал его "интересным". (Владимир) Зеленский возненавидел его (тоннель – ред). Крупные СМИ осветили это"

– Кирилл Дмитриев

Протяженность возможного тоннеля между двумя странами может составить около 110 км.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2405 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.