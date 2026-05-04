США остановили "Проект Свобода" вслед за "Эпической яростью"

Американский лидер сообщил о временной приостановке операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе. США хотят оценить шансы на достижение мирного соглашения с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на короткий срок операции "Проект свобода" по выводу из Ормузского пролива иностранных торговых судов.

По словам Трампа, с просьбой о приостановке операции к США обратился Пакистан "и другие страны". Также, указал американский лидер, в военной кампании против Ирана были достигнуты большие успехи, а в переговорах с Тегераном достигнут "значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения".

"Мы пришли к взаимному согласию о том, что, хотя блокада будет сохраняться, вступивший в полную силу Project Freedom (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение"

– Дональд Трамп

Напомним, о запуске Project Freedom Трамп сообщал в понедельник 4 мая.

Почему США остановили обе военных операции?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на неизбежность прекращения военных действий США против Ирана по юридическим и внутриполитическим причинам.

"Нельзя не отметить очередное срабатывание политического эффекта TACO (Trump always chickens out – "Трамп всегда первым сдает назад"). Как только противоположная сторона оказывает серьезное сопротивление, Администрации Трампа приходится останавливаться. Военная операция "Эпическая ярость" против Ирана де-факто провалилась, поскольку ни одна из заявленных целей не была достигнута: у Тегерана остается и ядерный, и ракетный потенциал, поддержка прокси-сил на Ближнем Востоке продолжается, переворота в Исламской Республике не произошло. Поэтому теперь Пентагон официально сворачивает эту операцию, о чем накануне объявил Марко Рубио", - прежде всего сказал он.

"Что касается операции "Проект Свобода" по разблокированию Ормузского пролива, то она продержалась буквально одни сутки. У американцев была цель прорваться в Персидский залив, чтобы под прикрытием военных кораблей вывести оттуда американские сухогрузы и контейнеровозы, застрявшие в заливе с начала войны. Но все остановилось уже при попытке провести первый контейнеровоз с отключенным транспондером: КСИР все равно его засек и ударил ракетами, так что корабль встал и больше никуда не движется. Стало ясно, что такие же удары могут прийтись и по военным кораблям США, а ведь каждый эсминец класса Arleigh Burke стоит $3 млрд, и их потеря будет колоссальным военным ударом для Пентагона", - отметил Малек Дудаков.

"Поэтому в очередной раз Трампу пришлось заявить, что операция шла успешно, но по просьбам союзников, включая Пакистан, Вашингтон решил приостановить действия ВМФ США ради продолжения переговоров с Ираном. Что же касается "Эпической ярости", то ее невозможно было продолжать дальше по юридическим причинам. Дональд Трамп имеет право вести войну без одобрения Конгресса только два месяца. Эти два месяца де-факто истекли в конце апреля. Сейчас юристы Белого дома занимаются крючкотворством, заявляя, будто бы дни с начала перемирия не должны учитываться в 60-дневном сроке, но все понимают, что добиться признания такой позиции они не смогут. Поэтому Вашингтону приходится официально заявлять о том, что операция закончилась, даже если у нее не было реальных результатов", - продолжил американист.

"Конгресс безусловно не станет продлевать сроки военных действий против Ирана, как и военные полномочия Дональда Трампа. Дело в крайней непопулярности войны против Ирана в сочетании с приближением промежуточных выборов в Конгресс. Известно, что 70% американцев негативно воспринимают войну, а это означает, что любой законодатель, который проголосует за продолжение "Эпической ярости", потеряет всякие шансы переизбраться на предстоящих выборах. В таких тяжелых внутриполитических условиях Трампу и приходится снова возобновлять переговоры с Ираном. Как мы видим, переговоры идут довольно тяжело и в ближайшее время, наверное, деэскалации не случится. Но возможно, что Трамп оценил итоги провалившейся операции и на какую-то масштабную эскалацию тоже в ближайшее время не пойдет", - заключил Малек Дудаков.