Аденовирус 2026: что это такое, чем отличается от гриппа и ОРВИ, лечение и профилактика

По данным Роспотребнадзора за 2026 год, сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на высоком уровне: в первую неделю года число заболевших превысило 600 тысяч человек. Однако в зимние месяцы опасность представляют не только традиционные грипп и коронавирус, но также и аденовирус. Что такое аденовирус, как он передается, чем опасен и чем лечится?

Что такое аденовирус?

Аденовирус, если говорить простыми словами, распространенный тип вируса, симптомы которого напоминают респираторные инфекции и грипп. На сегодняшний день в мире выявлено более 50 разновидностей аденовируса. Аденовирусная инфекция, поражающая людей, может развиться в любое время года, однако количество заболевших традиционно больше зимой и ранней весной. Течение болезни может быть как легким, так и тяжелым, при этом тяжелые случаи - редкость.

Что поражает аденовирус?

Аденовирусом могут заразиться люди всех возрастных категорий, однако чаще всего от инфекции страдают дети до 5 лет, люди с ослабленным иммунитетом и те, у кого сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. В первую очередь аденовирус поражает дыхательную систему, реже - кишечник, нервную систему, мочевыделительную систему, глаза и мозг. В большинстве случаев аденовирусная инфекция протекает без осложнений.

Какие симптомы у аденовируса?

Симптомы аденовируса зависят от того, какая система организма поражена. Наиболее распространённые признаки заболевания и у взрослых, и у детей следующие:

температура ( 38°C и выше), при лёгкой форме может протекать без температуры

боль в горле

кашель

насморк

конъюнктивит

ушная инфекция (отит)

увеличение лимфатических узлов

высыпания на коже (редкий симптом)

Среди осложнений аденовируса выделяют возможное развитие бронхита и пневмонии. При поражении кишечника аденовирусом может наблюдаться боль в животе, тошнота и рвота, а также диарея. В редких случаях аденовирус поражает мочевой пузырь, что может привести к развитию инфекций мочевыводящих путей. При поражении нервной системы и мозга аденовирусной инфекцией может начаться энцефалит и менингит.

ВАЖНО: если заболевание протекает тяжело и симптомы не ослабевают, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как долго длится аденовирусная инфекция?

В большинстве случаев аденовирусом человек более от двух дней до двух недель. В более тяжелых случаях заболевание может длиться дольше. Аденовирус - очень заразное заболевание, которое легко передается от человека к человеку:

через контакт с заболевшим (рукопожатия, объятия)

воду

воздушно-капельным путем

бытовым путём через поверхности предметов, в том числе мебель

фекально-оральным путем.

Аденовирусы очень стойки к дезинфекции и сохраняются на поверхностях в течение долгого периода времени. Человек может оставаться заразным на протяжении нескольких недель после выздоровления. Инкубационный период аденовируса составляет от 24 часов до двух недель.

Чем лечится аденовирус?

Лекарства от аденовируса, который определяется с помощью ПЦР-теста, нет. Зачастую лечение заключается в ослаблении симптомов и обильном питье. Антибиотики против аденовируса бессильны, противовирусные препараты назначаются в редких случаях. Вакцины от аденовирусной инфекции в настоящее время нет. В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений, госпитализация не требуется. Если человек переболел аденовирусом, у него вырабатывается иммунитет, но только к тому конкретному виду вируса, который вызвал заболевание.

Чем аденовирус отличается от других вирусов?

Аденовирус - это не грипп, а один из ДНК-вирусов, которые вызывают ОРВИ;

аденовирус, в отличие от ротавируса и энтеровируса, гораздо реже становится причиной гастроэнтерита (4-12% случаев);

аденовирус более устойчив, чем другие вирусы, вызывающие ОРВИ, к воздействию ультрафиолетового излучения и высоких температур;

аденовирус, в отличие от риновируса, вызывает заболевания не только дыхательных путей.

Как не заболеть аденовирусом?

К сожалению, заболеть аденовирусом может любой человек в любое время года. Чтобы снизить риск инфицирования, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

как можно чаще мыть руки с мылом, особенно во время сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа;

не трогать лицо, глаза и нос грязными руками;

избегать общения с инфицированными;

как можно чаще дезинфицировать поверхности, если в доме есть заболевший аденовирусом;

если вы заболели, следует оставаться дома до полного выздоровления;

в местах большого скопления людей следует носить медицинскую маску.

Универсальным способом борьбы с вирусными инфекциями, в том числе аденовирусами, является укрепление иммунитета в течение года.

Где-то в мире есть эпидемия аденовируса?

По состоянию на середину января 2026 года, ни одна официальная медицинская организация в мире не объявила об эпидемии аденовируса.