Масленица 2026: простые начинки для блинов:

С 16 по 22 февраля в России будут отмечать Масленицу. Расскажем, что положить в блины, чтобы накормить близких и порадовать себя на Масленицу, как из самых простых продуктов сделать сытную начинку и чем фаршировать блины, чтобы было вкусно как в детстве.

Сладкие начинки: старая добрая классика

Самую простую и вкусную начинку для блинов можно сделать из продуктов, которые практически всегда есть в каждом доме. Орехи, мед, творог, изюм, сгущенка, шоколад, мягкая карамель, варенье и конфитюр - все это отлично подойдет для того, чтобы приготовить сладкие блинчики, которыми можно и позавтракать, и взять с собой на работу в качестве перекуса, и съесть как десерт.

Начинка с творогом. Чтобы сделать творожную начинку в расчете на 350 граммов, нужен творог любой жирности и плотности - 200 граммов, сырое яйцо для более однородной начинки, 70 граммов сметаны, сахар по вкусу. Все ингредиенты надо хорошо перемешать. По желанию, в получившуюся творожную массу можно добавить изюм, орехи, сухофрукты и ванилин.

Начинка из яблок. Вкусная как в детстве блинная начинка получается из яблок. Ее можно сделать как из печеных яблок, добавив в них корицу и мед, так и из натертых свежих. Чтобы натертые яблоки не потемнели, их можно сбрызнуть лимонным соком. Кроме корицы в такую сладкую начинку можно добавить мускатный орех и кардамон. Блинчики с начинкой из свежих яблок можно дополнительно поджарить на сковороде перед подачей.

Начинка из ягод. Замороженные ягоды, такие как черника, голубика, клубника, вишня, клюква, малина - отличный вариант для вкусных сладких блинчиков. Их достаточно разморозить и перетереть с с сахаром. В ягодную начинку также можно добавить немного творожного сыра: так она будет более плотной и сытной.

Самая простая сладкая начинка. Простейшая сладкая начинка - это мед, варенье или сгущенка. Вкусно как в детстве будет, если смешать любую из них со сметаной. Сметана с сахаром - очень вкусный вариант, который можно использовать как соус к блинчикам. Шоколад тоже хорошая добавка к блинам: его можно как заранее растопить, так и завернуть кусочками в блин, который затем необходимо разогреть на сковороде (до минуты) или в микроволновой печи (до 30 секунд).

Сытные начинки для блинов

Блины могут быть не только в качестве десерта, но и как основное блюдо на обед или на ужин. Сытными блинчики делают начинки из мяса, рыбы, сыра, яиц, картофеля и капусты. Такие блинчики можно приготовить заранее, а затем заморозить и хранить до месяца.

Начинка из курицы . Блины можно фаршировать вареной, жареной, запеченной и даже копченой курицей. Вареную или жареную курицу можно измельчить в мясорубке, а можно мелко нарезать, копченую - просто нарезать. Для большей сытности к курице можно добавить грибы, жареные с луком, измельченную зелень по вкусу и немного майонеза, чтобы начинка была не слишком сухой. Такие блинчики можно дополнительно разогреть на сковороде, а можно есть сразу. Курицу можно заменить на любое другое мясо.

Начинка из рыбных консервов. Для такой блинной начинки можно взять любые рыбные консервы в собственном соку: скумбрию, тунца, сардину - все что есть под рукой или что вам больше нравится. Прямо в банке вилкой разминаем рыбу (крупные косточки можно убрать, а можно и оставить), добавляем к ней мелко нарезанное вареное яйцо, соленый или маринованный огурец, зеленый лук по вкусу и ложку майонеза.

Начинка из капусты. Простую начинку по-домашнему можно сделать из квашеной или тушеной капусты. Несмотря на простоту, она сама по себе очень сытная и полноценная, а по желанию к ней можно добавить свеклу, яблоки или жаренные с луком грибы.

Начинка из яйца и лука. Традиционную классику блинных начинок, яично-луковую, хорошо дополнит твердый сыр, а в качестве связующего элемента можно использовать майонез или сметану.

Начинка с ветчиной и сыром. Наполнить блинчики можно любым видом ветчины (или колбасы), а в сочетании с сыром, как твердым, так и сливочным, начинка станет еще сытнее.

Начинка с картошкой. Еще один вариант домашней начинки для блинчиков - это картофельное пюре. В него можно добавить готовый куриный или мясной фарш, сыр и зеленый лук - получится сытно и очень вкусно.

Секреты вкусной начинки для блинов