Участие Азербайджана в миссии в секторе Газа укрепит положение Израиля - СМИ

Вовлеченность Азербайджана в работу миротворческих сил в секторе Газа может помочь Израилю укрепить свои позиции. Об этом пишет Israel National News – Arutz Sheva.

Если Азербайджан примет участие в миссии по стабилизации ситуации в секторе Газа, это может поспособствовать укреплению статуса Израиля. Об этом сообщается на сайте израильской радиостанции Israel National News – Arutz Sheva.

Эксперты отмечают, что Азербайджан и Израиль за последние годы наладили тесное сотрудничество в сфере безопасности. Также в материалах статьи заявлено о надежности и большом военном опыте  АР.

Сотрудничество с таким союзником как Азербайджан по миссии в секторе Газа может принести Израилю дополнительные выгоды, считают эксперты. Также может пригодится опыт АР по восстановлению Карабаха. 

Аналитики заявляют, что участие Азербайджана в миссии поможет снизить зависимость Израиля от Запада.

