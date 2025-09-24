Израиль не допустит Турцию к участию в миссии в секторе Газа - СМИ

По данным СМИ, Израиль выступает против участия Турции в миротворческом контингенте на территории сектора Газа. Об этом сообщили изданию Times of Israel в пресс-службе израильского премьер-министра.

"Никаких разногласий тут нет. Турецкого участия в миссии не будет"

- пресс-служба Биньямина Нетаньяху

Напомним, ранее израильская сторона воспрепятствовала работе турецких спасателей в Газе. Тель-Авив заявил, что нет никакой необходимости в привлечении специалистов из Турции, так как ХАМАС имеет все ресурсы для поиска тел погибших.