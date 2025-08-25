Туристы на "Эльбрусе" будут получать кешбэк по картам "Мир"

Высокогорный горнолыжный курорт "Эльбрус" первым из кавказских здравниц с 1 декабря вводит выплату кешбэку пользователям российской платежной системы "Мир", акция продлится до конца апреля.

Российских путешественников, собравшихся отдохнуть на высокогорном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР), ждет приятный бонус – уже с 1 декабря на нем заработает возврат стоимости покупки (кешбэк) для держателей платежных карт "Мир", который вводит национальная система платежных карт (НСПК), сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Мы одними из первых внедрили на наших курортах проход через турникеты по банковской карте, а также оплату по QR-коду. Активно тестируем ИИ-решения для повышения качества сервисов"

- заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Нововведение будет работать в течение всего зимнего сезона - с 1 декабря и до его завершения 30 апреля 2026 года, причем в скором времени его введут не только на "Эльбрусе", но и на североосетинском "Мамисоне" и чеченском "Ведучи", передает ТАСС.

Система проста - при покупке ски-пасса на официальном сайте курорта и оплате через систему быстрых платежей (СБП) на карту вернется 10% от стоимости покупки, а максимальная сумма кешбэка составит 2 тыс рублей, добавили в пресс-службе.

Напомним, горнолыжный сезон на "Эльбрусе" стартовал первым в стране 1 ноября, сейчас это единственный курорт на юге России, где можно покататься на лыжах и сноуборде.