Вестник Кавказа

Ереван купил десятки китайских троллейбусов

Ереван купил десятки китайских троллейбусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители и гости Еревана скоро смогут перемещаться по армянской столице на новых троллейбусах из Китая, которые привезут в Армению в первой половине 2026 года.

Несколько десятков троллейбусов в качестве общественного транспорта закупили в Китае власти Еревана, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности армянская столица получит 45 новых троллейбусов. Предоплата за них уже перечислена поставщику. Каждый обойдется городу в 96 млн драмов ($253,4 тыс). 

Транспортные средства прибудут в Армению в первой половине 2026 года. 

Стоит отметить, что каждый троллейбус сможет везти порядка 85 человек. Они снабжены откидными пандусами, которыми смогут воспользоваться люди в инвалидных колясках.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.