Ереван купил десятки китайских троллейбусов

Жители и гости Еревана скоро смогут перемещаться по армянской столице на новых троллейбусах из Китая, которые привезут в Армению в первой половине 2026 года.

Несколько десятков троллейбусов в качестве общественного транспорта закупили в Китае власти Еревана, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности армянская столица получит 45 новых троллейбусов. Предоплата за них уже перечислена поставщику. Каждый обойдется городу в 96 млн драмов ($253,4 тыс).

Транспортные средства прибудут в Армению в первой половине 2026 года.

Стоит отметить, что каждый троллейбус сможет везти порядка 85 человек. Они снабжены откидными пандусами, которыми смогут воспользоваться люди в инвалидных колясках.