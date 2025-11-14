Красный мост открыли после реконструкции в Ереване

В столице Армении открылся после реконструкции знаменитый Красный мост, который относится к числу старейших мостов армянской столицы.

Одна из достопримечательностей Еревана, знаменитый Красный мост, был открыт сегодня после реконструкции, такое сообщение распространила пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

В событии приняли участие премьер-министр Никол Пашинян, глава министерства Жанна Андреасян и мэр армянской столицы Тигран Авинян.

Андреасян указала на то, что реконструкция моста стала прекрасным примером сотрудничества государственного и частного сектора.

"Мы являемся свидетелями того, как один из старейших мостов Еревана, представляющим собой культурно-историческое наследие столицы, стал доступен для наших граждан и туристов"

– Жанна Андреасян

Напомним, что высота Красного моста равняется 11 м, длина составляет 80 м, а ширина – 6,5 м.