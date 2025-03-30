3 самых загадочных локации Армении

Армения – маленькая страна, при этом там остается масса малоизученных мест, до которых непросто добраться. Расскажем о трех таких локациях, которые можно посетить, но объяснить их природное или искусственное происхождение ученые затрудняются.

Долина грифов

Долины грифов есть в нескольких странах. Армянская долина грифов представляет собой пешеходную тропу через каньон к смотровой площадке, с которой орнитологи наблюдают за редкими видами птиц в естественной среде обитания. А долине для грифов, орлов и соколов сложились благоприятные условия: там достаточно тепло и сухо, а рельеф местности труднодоступен. Потревожить покой птиц будет непросто, а посмотреть на них легко.

Остается загадкой, почему птицы облюбовали именно эту долину, так как в Армении немало таких мест.

© Фото: Charles J. Sharp/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как добраться до долины грифов?

Нудно доехать до села Урцадзор в Араратской области, расположенного на левом берегу реки Веди. Лучше приехать с гидом или в составе группы, так как нигде нет указателей, по какой именно тропе идти к смотровой площадке.

Пещера Мендз Эр

Глубокую древнюю пещеру случайно открыли в 2020 году во время пешего восхождения к монастырю Санаин. Через два года начались работы по ее очищению, которые продлились еще два года. Все хотели узнать реальную протяжность пещеры и куда она ведет. Специалисты углублялись в пещеру, преодолевая метровые слои глины, однако вскоре решено было остановиться из-за дороговизны работ. В итоге уникальный природный объект превратили в музей-ресторан.

Остается загадкой, куда ведет пещера и была ли она рукотворна. По одной из версий, здесь была стоянка доисторического человека, а в раннем средневековье пещера служила потайным ходом к распложенному над ней монастырю Санаин.

Как добраться до пещеры Мендз Эр

Пещера находится недалеко от города Алаверди и села Ахпат, над ущельем Дебед. От Алаверди нужно двигаться по дороге к монастырю Санаин, в район Санаин-Сараарт. По пути будет множество указателей, так как пещера с недавнего времени стала популярной достопримечательностью.

Петроглифы Ухтасар

В 17,5 км к северо-западу от Сисиана, у подножья горы Ухтасар (Верблюжья гора) находится самая известная археологическая находка Армении, обнаруженная в 1968 году. У подножья горы лежит около тысячи черных и серых камней вулканического происхождения. На камнях, разбросанных в радиусе нескольких километров, изображены рисунки, возраст которых восходит к палеолиту. Содержание петроглифов самое разное: эпизоды из повседневной жизни обитателей тех краев, погребальные обряды, зодиакальные символы.

Остается загадкой точное число петроглифов. В эту местность можно добраться лишь в хорошую погоду с середины до конца лета. Все остальное время года гора и ее подножье засыпаны снегом. Также нет ответа, принадлежат ли петроглифы к одной культуре, была ли эта местность стоянкой человека или служила пастбищем для скота.

Как добраться до Ухтасар?

Пешком дойти до подножья горы не удастся, так как к нему не проложен маршрут. Летом добраться туда можно на внедорожнике. Тем не менее увидеть петроглифы Верблюжьей горы можно в самом Ереване, так как это самые популярные в Армении археологические изображения, которые часто наносят на сувенирные изделия, золотые и серебряные украшения.