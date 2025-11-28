В Иране начались антитеррористические учения ШОС

Антитеррористические учения государств-членов ШОС — "Саханд-2025" стартовали сегодня в одной из иранских провинций. Россия заявлена одной из участниц.

В провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана были начаты совместные антитеррористические учения "Саханд-2025" стран-участниц ШОС, сообщили в СМИ.

Организаторами учений выступили сухопутные войска КСИР. Сообщается, что мероприятие продлиться в течение пяти дней.

Участниками выступают страны Шанхайской организации сотрудничества: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.