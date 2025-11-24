Вестник Кавказа

Израиль уничтожил боевиков ХАМАС в районе Рафаха

© Фото: ЦАХАЛ
Израильская армия уничтожила несколько радикалов из ХАМАС, которые скрывались в подземном убежище в районе Рафаха.

Военные ЦАХАЛ провели операцию против палестинских радикалов из ХАМАС в районе города Рафах, который расположен на юге сектора Газа. В ходе столкновения были ликвидированы пять боевиков движения. 

"Военнослужащие продолжают действовать на востоке Рафаха. В этом районе были выявлены и ликвидированы пять вооруженных террористов"

– ЦАХАЛ 

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, боевики скрывались в подземном убежище. Военные Израиля продолжают оставаться на своих позициях для дальнейшего пресечения угроз со стороны радикалов.

